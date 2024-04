«Il tema sicurezza a Castel Volturno è imbarazzante». Usa un aggettivo molte forte, senza sfumature, Luigi Petrella, sindaco del paese domiziano, per definire l’illegalità diffusa che attanaglia la città che lui stesso amministra. E lo fa all’indomani dell’ennesimo report, ricevuto dal suo comando di polizia locale, relativo agli incidenti stradali causati sul territorio da auto cosiddette “fantasma”, senza copertura assicurativa e i cui conducenti subito dopo lo scontro scappano.

Ormai è un bollettino di guerra quotidiano che restituisce il delirio della zona. L’ultimo incidente stradale in ordine di tempo con queste caratteristiche è avvenuto proprio nel centro storico, ieri intorno alle 3 di notte. I fatti sono cominciati quando una pattuglia dei carabinieri in servizio di controllo ordinario ha intercettato un’Audi con conducenti sospetti aggirarsi in zona. I militari hanno intimato lo stop, ma il conducente anziché azionare il freno ha schiacciato il pedale dell’acceleratore. Ma la sua fuga si è interrotta poco dopo. L’Audi lanciata ad altissima velocità fra la strade del centro storico di fatto ha preso il volo e si è ribaltata, terminando la folle corsa contro dei pali dell’illuminazione pubblica, abbattendoli. Gli occupanti sono scesi rapidamente dalle lamiere ormai contorte del veicolo e sono scappati, facendo perdere le tracce nel buio della vicina campagna. Nei successivi controlli i carabinieri all’interno dell’auto hanno trovano i telefonini lasciati dagli occupanti. Pare si tratti di persone di origine rom.

«Mi rendo conto che il controllo ordinario sulle auto in circolazione sulle strade pubbliche comunali, soprattutto per la regolare copertura assicurativa, spetti soprattutto alla polizia municipale e che carabinieri e polizia si debbano occupare di altro - dice il sindaco Petrella - ma in un territorio complicato come il nostro, dove quasi un auto su due circola in maniera irregolare, evidentemente servono risorse, mezzi e agenti speciali, di cui nessun municipio può dotarsi. Occorre che le istituzioni investono in zona, perché ormai il tema sicurezza è completamente fuori controllo».