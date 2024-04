Mentre lo sciopero della fame che Gianni Fabbris, Adriano Noviello e Sebastiano Lombardo stanno tenendo a Roma di fronte all'ingresso del Ministero della Salute arriva al sesto giorno, gli allevatori nei territori coinvolti (Campania, Sicilia, Calabria e Puglia) si stanno mobilitando.

Stamattina alle 13.30 una delegazione di allevatori composta da Salvatore Foglia dell'Associazione di Tutela Allevamento Bufala Mediterranea e Pasquale D'Agostino, presidente territoriale di Altragricoltura Nord Campania, insieme all'Avvocato Francesco Di Tella (responsabile del Soccorso Contadino Nord Campania) sono stati ricevuti dal Capo di Gabinetto della Prefettura di Caserta, Florinda Bevilacqua, cui hanno consegnato le lettere con le richieste inviate nei giorni scorsi ai Ministri Schillaci e Lollobrigida.

Un atto che ha avuto l'obiettivo, ancora una volta, di richiamare le istituzioni alla necessità di procedere in tempi rapidi all'attuazione di quanto la politica da tempo ha assicurato: la nomina del Commissario Nazionale per la Brc e la Tbc. La delegazione ha sottolineato che i tre in sciopero della fame non intendono interromperlo fin tanto che una delegazione del movimento sarà ricevuta dai due ministri per avere assicurazioni sulle iniziative in corso e non sia realizzata la nomina del commissario. Gli allevatori casertani hanno annunciato che, nel caso le risposte non arrivino, verranno assunte ulteriori iniziative di mobilitazione comprese nuove manifestazioni nei territori.