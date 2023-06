Brucellosi, Copagri sostiene gli allevatori contro i vertici regionali campani

Dopo la sezione casertana di Confagricoltura, anche quella di Copagri esprime dissenso

rispetto ai vertici regionali campani dell'organizzazione sulla questione brucellosi. Lo fa con una lettera sottoscritta da 19 aziende sulle 22 associate a Copagri nel Casertano, ed inviata

al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, in cui viene espressa, si sottolinea, “chiara posizione a favore degli allevatori bufalini casertani che da oltre un anno protestano

contro la Regione Campania affinchè ritiri il piano regionale di eradicazione di brucellosi e tbc bufaline e abbandoni la politica degli abbattimenti dei capi per sospetta brucellosi”.

Una posizione in contrasto con quella dei vertici regionali di Copagri, che insieme a Confagricoltura e alle altre due associazioni tra le maggiormente rappresentative del mondo

agricolo Cia e Coldiretti, fa parte del tavolo verde indetto dalla Regione Campania per risolvere il problema della brucellosi. Un tavolo cui siedono appunto i vertici regionali

delle quattro sigle, ma che non sembrerebbe, secondo quanto affermano i firmatari della lettera, rappresentare il sentire reale degli allevatori che sono sul territorio.

Le 19 aziende chiedono l'attuazione sulla questione brucellosi dell'ordine del giorno votato alcune settimane fa al Senato su proposta di alcuni parlamentari casertani, che prevede l'applicazione della normativa europea, e richiede un doppio test positivo per il capo bufalino prima di procedere all'abbattimento, dunque di accertare che l'animale sia realmente malato.

Il referente degli allevatori casertani di Copagri, Fabio Napolitano, spiega che: «le 19

aziende che hanno firmato la lettera rappresentano la più ampia maggioranza delle aziende allevatrici bufaline iscritte alla Copagri in provincia di Caserta. Unitamente ad altri iscritti di

altre organizzazioni di categoria presenti nel Tavolo Verde, stiamo rivolgendo un invito ai Presidenti Regionali delle nostre organizzazioni perché partecipino ad un incontro pubblico presso il Comune di Casal di Principe».

Le quattro associazioni presenti al tavolo verde raccolgono circa la metà delle quasi 580 aziende di allevamento bufalino del Casertano, ma, secondo quanto si sostiene: «tanti allevatori iscritti alle quattro associazioni, come dimostrano i casi di Confagricoltura e Copagri, non seguono più i vertici regionali o nazionali», conclude Fabio Napolitano.