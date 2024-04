Lego, a Caserta arriva «Brick Live-Ocean»: l'evento espositivo a tema mare

Dal 25 aprile al 26 maggio 2024, ai Giardini Maria Carolina a Caserta (a 70 metri dalla Reggia) arriva «Brick Live-Ocean» - «Il tuo mondo Lego». L'apprezzato e fortunato evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo. Con tanti milioni di mattoncini Lego, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età.

Per i visitatori nel parco di Viale Giulio Douhet a Caserta, dal lunedì al venerdì: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20, la possibilità di trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove sentirsi e diventare un inimitabile artista. Con il titolo «Brick Live-Ocean» per i visitatori di Parco Maria Carolina, la possibilità di vivere le sorprese di un percorso animato da circa 30 esemplari di creature marine appartenenti al fantastico mondo blu, fatte con circa 2,5 milioni di mattoncini.

L’evento incoraggia attivamente tutti nel segno del motto: impara, costruisci e gioca. BrickLive fornisce ispirazione, spazio centrale dove i fan possono costruire, zone di costruzione a tema, tra cui, 5 piscine di mattoncini di cui 1 adatta alla fascia d’età 0-3 anni, la mappa di un paese europeo con le varie strutture di mattoncini che caratterizzano il paese in questione ed in più, il muro dei graffiti di mattoncini dove lasciare la propria firma, l'area minecraft e l'area race ramps e l'area fotografica.

Per i visitatori, un lungimirante progetto pronto a trasformarsi in una occasione unica per gli inesauribili appassionati dei mitici mattoncini Lego. Circa 30 modelli espositivi in tema Oceano ed ovviamente tutti in mattoncini , delle proprie e vere opere d'arte con tanto di descrizioni. Piscine di mattoncini dove tuffarsi , giocare in compagnia e costruire lasciando libero sfogo alla creatività e ancora, Duplo Pit, una piscina di mattoncini dedicata ai più piccoli, per i bambini da 0-3 anni con mattoncini di dimensioni maggiori per facilitare la maneggevolezza; la Race Ramps, con infiniti mattoncini per costruire la tua macchina da corsa dei sogni, prima di metterla alla prova e velocizzarla lungo le rampe verso la vittoria.

La Map Built, una mappa dell'italia con le varie strutture di mattoncini che caratterizzano il paese; la Minecraft Area con uno dei videogiochi più amati al mondo degli ultimi anni e Graffiti Wall, un muro fatto di emozioni positive, di messaggi, di dediche personali, ovviamente tutto in mattoncini, dove lasciare ricordi ed emozioni, da condividere con i visitatori del giorno successivo.

Brick LIve rappresenta un’ottima occasione di visita per le scuole, di ogni ordine e grado che avranno accesso riservato durante le mattinate di apertura dell’evento.