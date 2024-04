Mondo Lego, ultima settimana di eventi alla Mostra d'Oltremare

Ultima imperdibile settimana all'Arena Flegrea Indoor- Mostra d'Oltremare (con ingresso da viale Kennedy 54) per “Brick Live - Ocean Napoli”, “Il tuo mondo Lego”, l’evento internazionale che fino a domenica 14 aprile 2024 continuerà a conquistare i bambini e i loro accompagnatori. Con tanti milioni di mattoncini Lego in oltre 4mila metri quadri al coperto, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età.

Per i visitatori la bella opportunità di trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove sentirsi e diventare un inimitabile artista.

Con il titolo “Brick Live - Ocean Napoli” nella mitica struttura alla Mostra d'Oltremare, la possibilità di vivere le sorprese di un percorso chiamato BrickLive-Ocean animato da circa 30 esemplari di creature marine appartenenti al fantastico mondo blu, fatte con circa 2,5 milioni di mattoncini.

L'evento incoraggia attivamente tutti nel segno del motto: impara, costruisci e gioca.

BrickLive fornisce ispirazione, spazio centrale dove i fan possono costruire, zone di costruzione a tema, tra cui, 5 Piscine di mattoncini di cui 1 adatta alla fascia d’età 0-3 anni, la mappa di un paese europeo con le varie strutture di mattoncini che caratterizzano il paese in questione ed in più, il muro dei graffiti di mattoncini dove lasciare la propria firma, l'area minecraft e l'area race ramps e l'area fotografica. Per i visitatori, un lungimirante progetto che si dimostrerà come l’occasione perfetta ed unica per gli inesauribili appassionati dei mitici mattoncini Lego.