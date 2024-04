Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 26 al 28 aprile

Teatro

«I bastardi di Aniello Falcone» al teatro Totò

Al Teatro Totò da venerdì 26 aprile fino a domenica 5 maggio (sabato 27 e sabato 4 maggio doppio spettacolo ore 17.30 e 21.00) si esibirà la Compagnia Stabile del Teatro Totò. Davide Ferri e Rosario Verde presentano il nuovo spettacolo “I bastardi di Aniello Falcone”. Il lavoro vede all'opera un cinquantenne con la sindrome di Peter Pan, le due sue amanti, una, la moglie di un investigatore, e l’altra, la moglie di un efferato boss. Una commedia ricca di colpi di scena e risate pronta a traghettare in un viaggio fatto di due atti di puro divertimento.

«Lezioni di Napoletanità» al Teatro Troisi di Napoli

Fare cultura divertendo, è questo il motto di Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D’Angiò che arriveranno al Teatro Troisi con le loro «Lezioni di Napoletanità», nel nome della singolare «Università degli Studi di Napoli- Gennarino II», giovedì 25 aprile alle 18 e alle 21, venerdì 26 alle 21 e sabato 27 alle 17.30 e alle 21. Uno spettacolo per comprendere e amare ancora di più le proprie identità culturali, capace di innalzare in alto il vessillo di una terra millenaria.

«Solo una vita» Lorenzo Flaherty in scena a Galleria Toledo

Lorenzo Flaherty in scena a Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, sabato 27 aprile e domenica 28 aprile 2004 in “Solo una vita”. Omaggio Stanley Kubrick e a “Full Metal Jacket”. La storia di un antieroe, o, per converso, il vero volto dell’eroe di propaganda, la faccia scarnificata del Milite Ignoto sotto l’epica maschera del patriottismo, della democrazia e del progresso che, ieri come oggi, si cerca di esportare in territorio nemico di conquista.

«Il sogno di una cosa» di Pier Paolo Pasolini al Teatro Bolivar

È già sold out «Il sogno di una cosa», spettacolo liberamente tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini con protagonisti Elio Germano e Teho Teardo in scena al teatro Bolivar di Napoli solo domenica 28 aprile. Il lavoro, che porta in scena una versione in parole e musica è prodotto da Pierfrancesco Pisani per Infinito Teatro e Argot Produzioni in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e il contributo di Regione Toscana.

Show live della Estro Genesis Tribute Band al Teatro Cilea di Napoli

Nuovo appuntamento musicale al Teatro Cilea di Napoli che il 26 aprile alle 21 presenta lo show live della Estro Genesis Tribute Band che porta in scena l’album «Seconds Out» della storica formazione inglese Genesis.

Una serata dedicata a uno dei gruppi musicali che hanno fatto la storia e tra i principali esponenti del rock progressivo negli anni Ottanta e Novanta.

«Triolagnìa. Una storia d’amore in tre tempi» di Provenzano al Teatro Tram

Si chiude la stagione 2023/2024 del Teatro Tram: il cartellone della sala di via Port’Alba, dopo un percorso segnato da 20 spettacoli ospitati in 21 settimane, si chiude con “Triolagnìa. Una storia d’amore in tre tempi”, scritto e diretto da Nello Provenzano. Dal 26 al 28 aprile 2024 (venerdì ore 21, sabato ore 20 e domenica ore 18) va in scena, con Valeria Impagliazzo e Gianluca Cangiano, uno spettacolo surreale che segue con un pizzico di stravaganza tre fasi della relazione tra un uomo e una donna in un gioco meta-teatrale.

«Sei personaggi in cerca d’autore» di Luigi Pirandello al Teatro Nuovo

Gli Ipocriti Melina Balsamo presenta Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello con Paolo Spezzaferri, Tina Femiano, Marilia Testa, Luca Lombardi, Francesco Savastano, Pietro Juliano, Luigi Esposito, Germana Di Marino, Francesca Fedeli, Peppe Carosella, Guglielmo Capasso, elaborazione e regia Paolo Spezzaferri, in scena il 26 aprile al teatro Nuovo.

«Napoli» di Pietra Montecorvino al Trianon Viviani

Sabato 27 aprile, ore 21, il recital di Pietra Montecorvino al Trainon Viviani che omaggia la musica e la sua città con “Napoli”, accompagnata da un ospite speciale, lo chansonnier spagnolo Tonino Carotone.

Musica

Un tributo al leggendario Jeff Beck al Nevermind

Venerdì sera ad alto tasso rock, al Nevermind di via Coroglio, che dalle 21 ospiterà un tris d’assi per un tributo al leggendario Jeff Beck, scomparso nel 2023 all’età di 78 anni. A sostenere le peripezie tecniche del chitarrista americano Michael Lee Firkins, una sezione ritmica di lusso composta da Chad Wackerman (Frank Zappa, Steven Wilson, Allan Holdsworth, Andy Summers) alla batteria e Stuart Hamm (Steve Vai, Joe Satriani, Frank Gambale) al basso.

Eventi

Una mostra fotografica su Sophia Loren a Sorrento

In occasione del 90° compleanno dell'iconica attrice italiana Sophia Loren, la città di Sorrento si prepara ad accogliere un evento straordinario che celebra la sua vita e il suo legame profondo con questa splendida località costiera. La mostra fotografica, si terrà sabato 27 aprile alle 19 nel suggestivo Vicolo II Fuoro, il vicolo più stretto di Sorrento, che conduce verso il caratteristico borgo marinaro di Marina Grande, un luogo che è stato set del film con Vittorio De Sica «Pane Amore e…» di particolare importanza per la crescita dell'indimenticabile diva del cinema italiano.

La mostra di Velazquez alle Gallerie d'italia

Quanta dolcezza trasmette questa Vergine con le mani giunte, lo sguardo basso, la testa coronata di stelle. Vestita di rosa e blu, i capelli sciolti, di colore insolito, non biondi, ma ramati, opera di Diego Velazquez, l’Immacolata Concezione è in elegante equilibrio, su una mezza luna semitrasparente, circondata dalla luce divina: l’andamento del pennello ne suggerisce i contorni. E la posa stessa rafforza la relazione con l’altro dipinto da oggi e fino al 21 luglio esposto alle Gallerie d’Italia, in via Toledo a Napoli.

La mostra «Memento Vivi» di Trallallà nella basilica di San Giovanni Maggiore

La mostra personale dell'artista Trallallà, dal titolo «Memento Vivi», sarà inaugurata mercoledì 24 aprile alle 18:30 nella basilica di San Giovanni Maggiore, situata nel largo di San Giovanni Maggiore nel centro antico della città. Organizzato dalla galleria Andrea Ingenito Contemporary Art, l'evento si svolgerà in collaborazione con l'Associazione Artenhope APS, Arcadia - Progetti d'Arte e con la ditta Serpone Arredi Sacri, e sarà aperto al pubblico fino al 10 giugno 2024.

La mostra di Klara Charlotte Zeitz nell’Ipogeo della Chiesa di Santa Maria

Quali spazi favoriscono l'interazione emotiva, la coesione sociale e l'ispirazione? Come possiamo trasformare le nostre esigenze attuali in sentimenti di dedizione, empatia e curiosità? E quali luoghi sono necessari per stimolare la creatività e la connessione? Sono le domande che Klara Charlotte Zeitz, poetessa e artista visuale, si pone nel progetto mostra Writing on the edge – Versus. Utopia., che sarà inaugurata mercoledì 24 aprile alle ore 18 nell’Ipogeo della Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali 39, e proseguirà fino al 25 maggio.

«I colori della storia» evento per i bambini al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Domenica 28 aprile, nell'ambito del progetto «Piccoli esploratori scoprono...», NarteA presenta l’evento «I colori della storia», dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, previsto al Museo e Real Bosco di Capodimonte, che condurrà i piccoli visitatori a scoprire la magia della Reggia Borbonica e delle opere d’arte ospitate nel Museo, l’appuntamento è all’ingresso della Reggia alle 11.