Primo Maggio a Napoli, Alessio in concerto ad Edenlandia

Appuntamento al gran teatro di Edenlandia, sempre più al centro non solo del divertimento per grandi e piccini, ma anche location ideale per eventi musicali.

Mercoledì Primo Maggio, dalle ore 20, si esibirà Alessio, uno dei neomelodici più conosciuti, definito “un fenomeno” perchè in poco tempo e solo con le sue forze è riuscito a conquistare tutti con le sue qualità canore.

Alessio è un cantante napoletano nato a Napoli il 19 Ottobre 1983. Il suo vero nome è Gaetano Carluccio e a 18 anni ha debuttato con l’album “Questione d’amore”, prodotto dalla Zeus Record. Due anni dopo ha pubblicato il secondo album “Messaggi d’amore”. Tra le canzoni più conosciute ricordiamo “Ma sì vene stasera” e “Ce suoffre ancora” cantata insieme ad un altro cantante napoletano Raffaello. La celebre canzone “Ma sì vene stasera” è diventata la colonna sonora del film Gomorra.