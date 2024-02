Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi geloso di Anita Olivieri? La confessione

Grande Fratello, la situazione tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sta leggermente sfuggendo di mano. Giuseppe si è allontanato dalla sua amica del cuore e il motivo sembrerebbe essere proprio il suo avvicinamento con Alessio che potrebbe aver innescato un sentimento molto profondo in lui, la gelosia. Anita lo ha affermato in modo molto sicuro: «Lui è geloso, me lo ha proprio detto» e la risposta di Giuseppe è stata immediata: «Tu hai un fidanzato, io come migliore amico ti sto tutelando da chi ci sta provando con te».

«Vederti reagire così con me, mi rendo conto che non è solo amicizia.

Per me finisce qui perché non ho intenzione di appesantirmi in questo modo», sono state le ultime parole di Anita, prima del confronto in puntata.

Anita non ha mai avuto peli sulla lingua e neanche in quest'occasione ne ha avuti: «Io ho avuto modo di parlare con Giuseppe e ci siamo chiariti. Ma io penso che se reagisce così fa capire che c’è altro oltre l’amicizia. Non deve reagire in modo così netto. La presenza di Alessio? Lo innervosisce».

Giuseppe ha ribattuto, difendendosi: «Io sto donando amore e donando questo amore, è subentrata anche questa possessività nei suoi confronti. Ho fatto dei passi indietro con Anita, me lo impongo anche se non mi fa stare bene. Bea? il rapporto con lei è una cosa a parte, abbiamo lasciato tutto indietro, cercando di creare un rapporto normale. Ad Alessio Anita piace. Si, me ne accorgo dai comportamenti. Anita potrebbe starci».

Alla domanda diretta ad Alessio, la risposta è arrivata subito: «A me piace Anita, ovvio».