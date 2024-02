Chiara Ferragni, Fedez parla (ancora) a Pomeriggio Cinque: «Io e Chiara di nuovo insieme?». La risposta stupisce tutti

Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha mandato un regalino molto speciale a Fedez in occasione della richiesta d’aiuto ai suoi follower: «Se avete portafortuna, non esitate a contattarmi!». La conduttrice della trasmissione Mediaset, in onda su canale 5, poteva mancare all'appello? Da buona signora del Sud scaramantica, ha mandato il suo inviato Michel Dessì sotto la nuova casa di Fedez in zona Gae Aulenti a Milano.

L'incontro è stato molto divertente e rivelatore sul futuro di Chiara Ferragni e Fedez, dopo la crisi matrimoniale che li ha coinvolti.

Fedez nel momento in cui è arrivato l'inviato di Pomeriggio 5 stava uscendo dalla sua Smart grigia, mentre chiudeva la telefonata proprio con la conduttrice Myrta Merlino: «Grazie mille ragazzi! Volevo condividere con voi una massima: Non prendere la vita troppo sul serio perchè tanto non ne uscirai vivo».

L’inviato si è complimentato con il rapper per aver preso la situazione difficile con molta ironia e, poi, la domanda scomoda: «C’è speranza che Chiara Ferragni e Fedez tornino insieme?». Il rapper, tra le risate, ha risposto con: «Non lo vengo a dire a te! Ma ti rivelo un'altra massima: Chi vive sperando, muore… Come finisce?».

«Ho appena messo giù il telefono con Myrta, mi ha detto che sei licenziato!» Raggiunto dall’inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, Fedez scherza con Michel Dessì mostrando anche il corno portafortuna che la conduttrice ha regalato al cantante.