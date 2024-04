Fedez e l'addio a Chiara Ferragni, lui si sfoga al Fight Club e fa a pugni sul ring: «Oggi abbiamo spinto»

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più lontani: il divorzio ormai dell'ex coppia più glamour d'Italia è cosa certa. Il rapporto tra i due pare essere ai minimi termini. E lui sfoga tutta la tensione accumulata in queste settimane riprendendo un vecchio amore, la boxe. «Oggi abbiamo spinto» è il suo commento sui social dopo un super allenamento sul ring. Vediamo cosa ha combinato oggi Fedez.

Fedez e il match di pugilato al Fight Club

Nelle ultime stories di Instagram Fedez pare aver trascorso il suo 25 aprile sul ring a fare a pugni con uno sparring partner d'eccezione al Fight Club Fragomeni di Milano.

Fedez esibisce guantoni e tatuaggi e fa a cazzotti durante un vero e proprio match di pugilato. Super impegno e super sfogo per il rapper, alle prese con una situazione famigliare delicata.

Ferragni-Fedez, alta tensione

Chiara Ferragni e Fedez, un tempo la coppia d'oro di Milano, oggi appaiono sempre più lontani sui social e nella vita reale: lei in giro tra i vari eventi mondani, da Roma a Capalbio per poi passare 24 ore a Montecarlo, mentre il rapper, tornato da poco dal Coachella a Los Angeles, si era finora dedicato alla vita mondana milanese, tra ristoranti esclusivi (Casa Cipriani, dove è proibito fare foto o video) e locali notturni. I due sembrano sempre più lontani, tanto da non seguirsi più neanche sui social e da bloccarsi a vicenda, complice una discussione di Fedez con il rapper di Milano, Naska, che la Ferragni avrebbe iniziato a seguire qualche giorno fa. Le famiglie, tuttavia, li vorrebbero nuovamente insieme per il bene dei figli, Leone e Vittoria, ma non solo. A far sperare è anche un'indiscrezione sul loro divorzio.