Chiara Ferragni, la dedica di mamma Marina Di Guardo: «Sempre al tuo fianco»

Sono momenti difficili per Chiara Ferragni e la sua famiglia. Il divorzio da Fedez, nonostante le carte della separazione non siano state ancora depositate, si fa sempre più pressante. L'allontanamento dei due coniugi è iniziato già da qualche mese, quando lui è andato via di casa per non farvi più ritorno.

L'imprenditrice digitale è stata lasciata sola nella sua nuova reggia lussuosa appena comprata, tra l'accusa di truffa aggravata e la separazione da quello che considerava l'amore della sua vita. E la Ferragni ora sta cercando di muovere piccoli passi verso la normalità di qualche tempo fa.

Nuove vite da single, tra viaggi con gli amici e notti di svago a Milano, foto e storie Instagram raccontano di due persone, Chiara e Fedez, che si stanno rimettendo in sesto, ma a volte è più dura del previsto e in quel momento, interviene la mamma.

La dedica di mamma Marina

Saranno state le foto scattate dai paparazzi di Chi ad aver reso Chiara Ferragni così triste? O forse la sentenza del tribunale che la condanna a risarcire i consumatori per «pratica commerciale scorretta»? Le foto scattate dei paparazzi mostravano Fedez in giro per Milano con i suoi amici e amiche, tra cene in ristoranti molto esclusivi e post cena nei locali notturni.

Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca sono corse in sostegno della loro Chiara.

La mamma ha pubblicato alcuni scatti della serata dove la Ferragni sembrava avere gli occhi gonfi, come dopo un pianto liberatorio. «Quello che conta», ha scritto Marina, dedicando parole d'amore alla figlia che sta affrontando un momento molto difficile. Chiara ha ripostato le foto nelle sue storie con la scritta: «La famiglia e gli amici sono la cosa più importante al mondo».