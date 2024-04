Chiara Ferragni, la rinascita «un giorno alla volta» di ritorno da Montecarlo

Sono momenti molto difficili per Chiara Ferragni. La rottura con Fedez è ormai più che definitiva, anche se le carte della separazione non sono state ancora depositate. Dopo che il rapper se ne è andato di casa, l'influencer è rimasta da sola nella sua reggia lussuosa e, per guarire dalla sofferenza, sta concentrando tutte le sue energie dividendosi tra il lavoro e i suoi due figli, Vittoria e Leone.

Per festeggiare il 25 aprile, Chiara Ferragni ha deciso di fare una gita fuori porta insieme ai suoi piccoli, portandoli in campagna. Nelle storie pubblicate su Instagram, si possono vedere Leone e Vittoria giocare insieme ai conigli e ai pony.

La testa sempre al lavoro

Anche se Chiara Ferragni si è concessa una giornata di riposo per riprendere le forze, come suggerisce la maglietta pubblicata con sopra scritto one day at a time che la incoraggia a tornare felice un giorno alla volta, la sua mente è sempre proiettata sul lavoro. L'influencer sta cercando un riscatto dal pandoro-gate e ha condiviso sui social le foto della sua ultima apparizione in pubblico. Chiara Ferragni, infatti, è stata invitata alla Monte-Carlo Fashion Week e, per l'occasione, ha indossato un lungo abito nero. Una scelta che, forse, potrebbe fare eco al vestito della vendetta di Lady Diana.

E Fedez?

Chiara Ferragni ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla famiglia e al lavoro, al contrario del suo ex marito che, invece, ha deciso di ricucire le ferite d'amore in un altro modo. L'artista, infatti, si sta concedendo alcuni vizi, come l'acquisto di auto lussuose, i pomeriggi passati sul ring e le serate passate con gli amici, inclusa la sua assistente Eleonora Sesana.

Anche se, alcune volte, sui social pubblica le nottate passate nello studio di registrazione. Chissà se, anche per il cantante, bollono nuovi progetti in pentola.