Chiara Ferragni da Fabio Fazio, la reazione di mamma e sorelle all'intervista: il gesto che fa discutere

Finalmente è arrivata l'ospitata di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio sul NOVE. Andata in onda domenica 3 marzo, la celebre influencer ha parlato praticamente di tutti gli argomenti scottanti che la riguardano: dalla separazione con Fedez al terribile caso del pandoro gate, non ha tralasciato praticamente niente. Quello che però sta facendo discutere sono le reazioni della mamma di Chiara, Marina Di Guardo, nonché delle sorelle Valentina e Francesca. Sui social, infatti, guardando un po' ai like che hanno lasciato e a quelli che non hanno lasciato, possiamo un po' capire il clima che c'è in famiglia su tutta la situazione. Ma cosa sarà mai successo? Andiamo a scoprirlo insieme, partendo dal principio, ovvero dalle parole che Chiara Ferragni ha pronunciato domenica sera negli studi della trasmissione di casa Discovery.

