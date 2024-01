Alessio al Palapartenope: il concerto dello storico cantante neomelodico è già sold out da settimane

Tutto pronto per uno degli eventi partenopei più attesi di inizio anno: il 6 gennaio, si festeggia alla grande l’Epifania con il concerto dell’artista Alessio, già sold out da alcune settimane.

«Ma si vene stasera – il nostro concerto» è il titolo di questo nuovo e attesissimo appuntamento musicale della star neomelodica, che ha preparato tante sorprese e novità per il suo fedelissimo pubblico.

Previste oltre due ore di spettacolo, durante le quali ascolteremo quasi tutti i maggiori successi di Alessio - si contano più di 30 brani -, arricchite da un corpo di ballo, luci, colori, palloni, coriandoli, costumi di scena, live, ospiti ed emozioni.

«Mi sto preparando per dare il meglio di me stesso sul palco del Palapartenope, con il mio staff sto curando tutto nei minimi particolari, voglio iniziare in allegria e con leggerezza il 2024 regalando ai miei fan uno spettacolo fantastico e indimenticabile. Dal 26 dicembre 2006, data del mio primo concerto al Palapartenope, al 6 gennaio 2024 con le stesse sensazioni e la stessa adrenalina per scatenarmi sul palco ed offrire uno show unico e scintillante. Desidero ringraziare i miei ammiratori e il mio foltissimo pubblico per un ennesimo sold out, tutto questo non sarebbe mai potuto accadere senza l’amore e il sostegno che mi dimostrano ogni giorno. Perciò ho deciso di far loro un piccolo dono; infatti, in questi giorni, sui social, i miei follower stanno ascoltando in anteprima brevi inediti del nuovo disco che uscirà proprio il 6 gennaio; inoltre, proprio la sera del concerto regalerò il disco ad ogni biglietto acquistato. Vi aspetto al Palapartenope per una grandissima festa», ha spiegato Alessio.

Nel corso della serata, che vedrà Ida Piccolo come direttore artistico e di palco, ci saranno anche tre artiste e un artista che hanno condiviso dei progetti musicali con il cantante neomelodico e un comico amatissimo dal pubblico napoletano, naturalmente non vi sveliamo i nomi per non perdere l’effetto sorpresa.