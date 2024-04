«Core e core», online il nuovo singolo di Ivan Granatino e Silvia Uras dopo l'uscita di «Bella comme ‘a te» virale su Tik Tok

È disponibile da venerdì 26 aprile “Core e core”, il nuovo singolo del poliedrico artista napoletano Ivan Granatino. Il brano, distribuito da Believe, su etichetta Napule Allucca, anticipa il nuovo progetto discografico “Famiglia”, in uscita a maggio.

Un pezzo dal ritmo trascinante, che suggerisce subito atmosfere estive e racconta l’attrazione magnetica tra due persone. Stando vicini, “Core e core”, nulla può finire, non esiste ostacolo che non si possa superare. Il richiamo alla musica napoletana, che in questo brano strizza l’occhio anche alla latin music, è dato sia dalle sonorità che dalla voce sensuale della cantautrice e influencer Silvia Uras, che accompagna Ivan Granatino enfatizzando il significato.

«Core e Core è il brano più solare dell’album, che invece avrà sonorità e testi più scuri e più intimi – commenta l’artista campano – L’ho voluto realizzare con Silvia che ho conosciuto tramite amicizie comuni, credo che dare spazio anche ai giovani talenti e non per forza fare featuring con artisti di fama sia stimolante.

Oltre ad essere un’influencer di rilievo, ho trovato che abbia una voce e una presenza dirompente».

«Questo brano per me rappresenta una ventata di freschezza e gioia – racconta Silvia Uras – Non vedo l’ora di cantarlo e ballarlo per tutta l’estate. Lo definirei una bella sorpresa inaspettata».

“Core e core” giunge a poche settimane dall’uscita di “Bella comme ‘a te”, un brano romantico e sincero, dedicato alla compagna di vita dell’artista, che ha fatto subito breccia nel cuore degli ascoltatori diventando in poche settimane virale su TikTok, dove si è posizionato al #5 della classifica “Hot 50 Italia” con oltre 140.000 video sulla piattaforma.

Entrambi i brani hanno fornito un’anticipazione del nuovo progetto discografico di Ivan Granatino “Famiglia”, un progetto intimo e personale che, come suggerisce il titolo, trae ispirazione dal profondo e viscerale legame che lega l’artista a ogni membro del suo nucleo familiare, linfa vitale per se stesso e per la propria musica.

Il cantante in queste settimane ha intrapreso il suo “Viene appriesso a me Tour 2024”, affidato a Napule Allucca con l'organizzazione di Nemo Hub. Il tour, partito a febbraio dal Largo Venue di Roma, si concluderà il 14 settembre all’Arena Flegrea di Napoli, in occasione dei 40 anni dell’artista. L'obiettivo è portare live uno spettacolo unico nel suo genere, fatto di suoni, effetti speciali e visual, ma soprattutto della musica del noto artista campano, grazie alla supervisione di Galattico.