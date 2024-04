«Caligari», online il nuovo singolo della voce partenopea Menta

La giovane cantautrice partenopea Menta pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 26 aprile, “Caligari”, il suo nuovo singolo, pubblicato per Mastino e distribuito da Ada Music Italy.

«Che faresti se la vita fosse solo un film muto?». In “Caligari” l’artista indaga la natura e le dinamiche delle relazioni sentimentali immaginando una dimensione dove, proprio come all’interno di un film muto, non è possibile comunicare con le parole. Menta si domanda, così, se la volontà di comprendersi all’interno di una coppia rimarrebbe immutata nonostante l’impossibilità di relazionarsi in modo diretto e si interroga su quali modalità utilizzerebbero i partner per comunicare tra loro.