Isola dei famosi, svelato il nome della prima concorrente ufficiale: ecco chi è

Nelle ultime ore sono emerse alcune novità sul reality show di Canale 5 L'isola dei famosi che quest'anno vede alla conduzione del programma Vladimir Luxuria.

FanPage avrebbe addirittura rivelato il nome della prima concorrente ufficiale: si tratta della famosa attrice Marina Suma, e in merito alla sua partecipazione la pagina scrive: «L’attrice, indimenticabile protagonista di film come Sapore di Mare e Sing Sing, è una delle concorrenti che ha già firmato per la prossima avventura. Sarà interessante vederla all’opera in un contesto che possa esaltare anche un’altra delle sue qualità, quella di artigiana: come è noto, l’attrice è riuscita anche a reinventarsi nella produzione e vendita di monili in cartapesta».

Al momento però non c'è stata alcune conferma da parte della trasmissione, nelle prossime settimane si saprà se la Suma farà davvero parte del programma e chi insieme a lei. Si attendono aggiornamenti.