Dove vive Sabrina Ferilli a Roma? Il quartiere scelto dall'attrice

Sabrina Ferilli è tornata in scena come protagonista nella fiction Rai “Gloria” che ha conquistato più milioni di telespettatori rimasti sorpresi dal finale della serie andata in onda il 27 febbraio 2024. Nell'attesa di vederla nel film “Un altro ferragosto”, scopriamo dove vive l'attrice romana che ha scelto il cuore di Roma. Nata e cresciuta a Fiano Romano, Sabrina Ferilli non ha mai abbandonato la sua città natale. Roma fa parte di lei ed è per tale motivo che continua a vivere nel cuore della Capitale. La casa dell'attrice si trova in uno dei quartieri più rinomati della città eterna: Prati. Si tratta di un attico con vista mozzafiato che si affaccia su alcuni dei monumenti più importanti e suggestivi di Roma come la Cupola della Basilica di San Pietro. Si tratta di una casa elegante e accogliente con pavimenti pregiati in parquet su cui sono poggiati vari quadri che la raffigurano in diversi momenti della sua vita come l'episodio che nessuno può dimenticare: la vittoria dello scudetto della Roma. Troviamo poi arredi dal gusto classico, tra mobili di legno e poltrone di velluto. In alcune foto pubblicate sui social possiamo notare che ha un divano dal tessuto geometrico. Poi ancora lampade e luci calde rendono la dimora ancora più accogliente. Senza dubbio, l'attrice ama stare in cucina dove non perde occasione di scattarsi qualche selfie da pubblicare sui social. E proprio quella è la stanza più illuminata grazie ad una finestra panoramica che fa entrare tanta luce. Infine, non si può fare a meno di notare la bellezza e grandezza del terrazzo, lì dove la Ferilli passa molto tempo libero a prendere il sole e a prendersi cura della piante, una delle sue più grandi passioni.

