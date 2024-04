Juliana Moreira, festa a sorpresa per il compleanno senza Edoardo Stoppa: «Momento difficile, hater pensate prima di scrivere»

Juliana Moreira ha compiuto 42 anni lo scorso 15 aprile, ma non aveva intenzione di festeggiare perché in questo momento le sue attenzioni sono tutte rivolte al marito Edoardo Stoppa che si trova in Honduras per la sua esperienza all'Isola dei Famosi. Moglie e marito non si sono mai separati per così tanto tempo e la mancanza si fa sentire. La famiglia di Stoppa, però, ha deciso di sorprendere la showgirl con una festa a sorpresa qualche giorno dopo il compleanno e la reazione di Juliana è stata dolcissima.

La sorpresa a Juliana Moreira

«Quando la tua famiglia per scelta ti fa sentire tanto amore in un momento davvero particolare! Grazie ad ognuno di voi per tanto tanto amore! Mi avete commossa e veramente fregata, non me l’ha aspettavo per davvero. Così abbiamo guardato tutti insieme Edoardo Stoppa!», ha scritto Juliana Moreira sul suo profilo Instagram, condividendo il video dove i parenti acquiisti entravano in casa sua e la sorprendevano con palloncini e torte con le candeline.

La showgirl ha poi rivelato che non sta attraversando un momento molto facile a causa della lontananza del marito e si è scagliata contro gli hater: «Ps: Momento particolare per tanti motivi che sicuramente non vengo qui a dire sul Instagram, quindi siate più gentili invece di dire cattiverie… ma veramente non ce la fatte a pensare prima di scrivere».

La polemica

Alcuni utenti hanno accusato Moreira di essere esagerata perché d'altronde il marito sta solo lavorando lontano: «Ora, con tutta la simpatia, ma momento particolare perché marito è andato a lavorare lontano? Ci sta, ma non drammatizziamo, molte sono le coppie che affrontano queste situazioni.