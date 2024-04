Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli si è ritirato: «Chiedo scusa a tutti gli italiani». Ecco il motivo

Peppe Di Napoli abbandona l'Isola dei Famosi. «Abbandono l'Isola dei Famosi perché sono stanco e non riesco più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono l'isola e me ne vado». Con queste parole il 51enne campano ha annunciato il suo ritiro dal reality condotto da Vladimir Luxuria. Il televoto è quindi annullato e verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye.

Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi.#Isola pic.twitter.com/ty8FTdkubQ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2024

«Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da l'Isola dei Famosi.

Il televoto è annullato e verrà riaperto con gli altri quattri naufraghi in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi e gli utenti che hanno votato attraverso sms verranno rimborsati». È questo l'annuncio che è stato diffuso su profilo social del programma.

Peppe Di Napoli, 51 anni, famosissimo su TikTok grazie alla sua pescheria. Nella vita fa il pescivendolo come i suoi genitori e i suoi nonni ed è anche il proprietario della pescheria Di Napoli e sui social. «A cascata», è la frase celebre che spesso ripete e che lo ha reso riconoscibile e famosissimo sui social.