Elodie e Andrea Iannone, amore al capolinea? Le foto insieme smentiscono i rumors: baci e abbracci al Salone del Mobile a Milano

E questa sarebbe una coppia in crisi? Decisamente no. A favore di paparazzo Elodie e Andrea Iannone si abbracciano, si baciano davanti a tutti. A una Milano affollata per il Salone del Mobile. Una dimostrazione d'amore per chi nelle ultime settimane aveva parlato di storia d'amore in crisi, di stanchezza da parte di entrambi.

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sposano, il sì a Roma dopo 20 anni d'amore. L'annuncio dalla Clerici: «Lui è speciale, che emozione scegliere l'abito»

Elodie e Andrea Iannone, nessuna crisi

Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente dimostrano l'esatto contrario.

Una coppia felice e soprattutto innamorata. Una coppia che non scoppia, anzi il contrario. Andrea, dopo quattro anni di squalifica per doping, è tornato a garreggiare e vincere in Superbike. Il suo sogno si è realizzato come quello di trovare la compagna perfetta.

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis escono allo scoperto, è amore? Chi è l'influencer (34 anni più giovane di lui)

Dopo le storie con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis tanto per fare qualche nome, Andrea sembrava aver perso la fiducia. Proprio come Elodie dopo la fine con il collega Marracash. Poi l'incontro, il colpo di fulmine e la decisione dopo qualche mese di prova di andare a vivere insieme a Lugano, dove Andrea ha una splendida villa sul lago.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Luxuria struzzo (4), l'insabbiamento sul caso Benigno (N.C.), Daniele e la frecciata alla Ferragni (6), Edoardo leader (9)

Ora, smentiti chi diceva che non sarebbe durata, la domanda è un'altra: ma Elodie e Andrea stanno pensando anche di allargare la famiglia?