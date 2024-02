Affari Tuoi, Amadeus terrorizzato dai marchi: «Non dirlo che altrimenti facciamo pubblicità»

Vi ricordate del caso pubblicità occulta che ha riguardato il Festival di Sanremo 2023 e che alla vigilia di quello di quest'anno è costato una bella multa alla Rai? Ebbene, pare che abbia scatenato il terrore per i marchi da parte da Amadeus che, ad Affari Tuoi, esplode a riguardo subito dopo la gaffe di uno dei concorrenti in gioco, che si è lasciato sfuggire il nome di un marchio di caramelle nel chiamare la rappresentante di un'altra regione. Ebbene, le parole del conduttore, in quel momento, hanno espresso tutta la frustrazione per quanto avviene con tutte le norme riguardanti la pubblicità occulta... Ma cosa avrà detto di tanto terribile? Andiamo a scoprirlo insieme.

