Ludovica Valli e la famiglia perfetta: «Guardate bene... Qui è un caos»

Le famiglie perfette non esistono. E sono belle proprio per questo. Lo sa bene Ludovica Valli, già mamma di Anastasia e Otto, entrambi nati dall'amore con Gianmaria Di Gregorio. «Quando mi dicono che io mostro la casa e la famiglia perfetta. Si vede che non mi seguite». Con queste parole la sorella di Beatrice Valli, ha voluto rispondere a qualche commento pungente che ha ricevuto sui social e che accusa Ludovica di mostrare una «perfect family». L'influencer ha così pubblicato un video che riprende il disordine presente in casa sua. «Guardate, mille giochi sparsi ed è solo il salone», ha spiegato Ludovica Valli.

Il video

Tra giochini dei piccoli di casa e il disordine generale, Ludovica Valli ha ripreso con il suo cellulare anche la cucina per mostrare ai suoi follower che la sua non «è la famiglia perfetta». «Ho ancora tutti i piatti da lavare, la lavastoviglie e poi stanotte il vento mi ha ribaldato tutto fuori - ha spiegato Ludovica Valli nelle sue Instagram stories - La mattina cerco di fare le cose con calma e poi mi dedico alle pulizie.

Però è un disastro, mi viene da piangere. Per non parlare della mia cabina armadio. Non sono riuscita a sistemare niente ed è tutto in disordine».

La coppia