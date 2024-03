La volta buona, Franco Nero e il primo incontro con la moglie: «Pensai: ma è un mostro»

L’apparizione di Franco Nero nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona ha suscitato grande interesse e dibattito tra il pubblico italiano, specialmente per le parole che ha pronunciato riguardo al suo primo incontro con la moglie, l'attrice britannica Vanessa Redgrave. Parlando dell'evento, lo storico interprete di Django ha raccontato con sincerità il suo primo impatto, rivelando una serie di emozioni contrastanti che hanno segnato l'inizio della loro storia d'amore. Di lei, infatti, aveva pensato una cosa assai poco carina in seguito alla quale nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo sul fatto che tra i due attori sarebbe nata una storia d’amore. Le cose però, come ben sappiamo, sono andate diversamente. Andiamo dunque a scoprire insieme cosa ha rivelato nel programma pomeridiano di Rai Uno.

