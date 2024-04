Napoli, l'undicesima edizione del premio internazionale «Ambasciatore del Sorriso» dedicata a Marcello Colasurdo

Riflettori puntati sulla undicesima edizione del Premio Internazionale «Ambasciatore del Sorriso». Quest’anno sarà dedicato al compianto Marcello Colasurdo, re della tammorra.

Nelle precedenti edizioni del premio sono stati ricordati: Ciro Esposito, vittima della violenza negli stadi, Luigi Necco, Pino Daniele, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi, Pulcinella, Antonio De Curtis in arte Totò, Diego Armando Maradona, Sergio Bruni e Aurelio Fierro.

In questa edizione si ricorderà il cantautore e attore Marcello Colasurdo icona della musica popolare, voce storica dei Zezi, simbolo delle lotte nelle fabbriche.

Una voce senza tempo legata alla cultura orale del mondo contadino, caparbio e tenace nel difendere le tradizioni popolari, l’ultima voce viscerale del vesuvio venuto a mancare il 5 luglio del 2023. È stato il primo a portare in tutta Italia e all’estero la musica popolare. Numerose le sue collaborazioni con i più grandi musicisti del panorama nazionale e internazionale come la Nuova Compagnia di Canto Popolare, gli Almamegretta, a Peter Gabriel. Ha lavorato con registi come Federico Fellini e Mario Martone; tanti i brani che ancora cantano le vecchie e nuove generazioni: Peppenella, ‘A Suffragio, Ritarantella, Catarina e tante altri, senza dimenticare i suoi canti rituali «a’ fronna» dedicati a Mamma Schiavona. È stato un artista semplice, umile, che ha rispecchiato il cuore del popolo napoletano, sempre a sostegno degli ultimi e delle persone indifese attraverso la sua inimitabile voce.

Il Premio Ambasciatore del Sorriso ideato e curato da Angelo Iannelli è organizzato dall'Associazione di promozione sociale Vesuvius in collaborazione con il Comune di Napoli e con il patrocinio morale di importanti Enti, Comuni e Fondazioni. L’evento si è sempre svolto con grande successo e consenso di pubblico nel cortile del Maschio Angioino di Napoli alla presenza di personaggi del mondo dell’arte, della cultura, del sociale, della Chiesa, delle istituzioni e dello sport, con un unico obiettivo: donare un sorriso alle persone meno fortunate.

Angelo Iannelli, ambasciatore del sorriso asserisce: «Ricordare il fraterno amico Marcello Colasurdo è rendere omaggio alla cultura delle tradizioni popolari nel mondo; sono davvero orgoglioso di avere avuto come presidente onorario del Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso, dell’ Associazione esuvius A. P. S. e della Paranza di musica popolare Vesuvius il grande Marcello. Sempre presente ad ogni edizione del prestigioso evento, con la sua eterna voce e tammurriata si concludeva ogni edizione del premio con il suo famoso slogan “Meglio na’ tammurriata che na’ guerra”».