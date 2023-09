Yoga facciale a Capri: la ginnastica per il viso per l'evento a due passi dai Faraglioni

Per la prima volta a Capri sabato 23 settembre un evento dedicato allo cura di sé con le più innovative tecniche di bellezza naturale grazie allo yoga facciale, una vera e propria ginnastica per il viso che garantisce, sul lungo periodo, risultati visibili con metodi semplici, replicabili in autonomia a casa, e soprattutto non invasivi.

Lezioni di yoga facciale sulle luci del tramonto in un setting particolarmente suggestivo: il panoramico hotel La Scalinatella, a Tragara, affacciato sul mare ed a due passi dai faraglioni. Una giornata all'insegna del benessere voluta ed organizzata da due professioniste del settore, Anna Chirico, titolare di un centro di estetica avanzata al centro di Capri, ed Angela Kuipers, direttamente da Amsterdam, insegnante di yoga per il viso, specializzata nel rimodellamento del volto, e in particolare in Buccal Massage, un trattamento manuale fatto dall'interno della cavità orale che lavora sui muscoli per un effetto liftante e tonificante.

Durante la sessione verranno impartite importanti nozioni di auto-massaggio viso, per poter prendersi cura con dei piccoli rituali quotidiani dell'elasticità della pelle, per ossigenarla e quindi per aiutare a ridurre e prevenire le rughe.

I partecipanti (l'evento è già sold-out da qualche settimana) riceveranno anche un pacchetto con oli ad hoc ed una pietra Gua Sha, uno strumento modellante, appositamente studiato per drenare.

«La cura del proprio viso è fatta di tanti piccoli step, e questo evento mira proprio a dare una dimostrazione di come anche dei semplici gesti , se eseguiti col giusto know-how, possano migliorare la nostra salute, oltre che apportare benefici estetici». Commenta Anna Chirico. «Mi piace combinare l'aspetto mentale e fisico dello star-bene perché credo sia tutto collegato. Sono convinta possiamo cambiare il modo in cui siamo e ci sentiamo con la nostra stessa energia». Aggiunge la Kuipers, appositamente a Capri per l'evento.” Un approccio quanto più naturale possibile per il benessere del viso , immersi nel meraviglioso paesaggio isolano.