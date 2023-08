Anacapri, la Settembrata festeggia i 100 anni

Domenica 27 Agosto ritorna ad Anacapri la rituale Settembrata che anima il borgo di sopra dell’’isola blu tra riti popolari che inneggiano alle tradizioni contadine connessi al vino, all’olio e all’artigianato. Quest’anno, in particolare, i momenti di preparazione alla festa sono stati particolarmente vivi perché ricorre il centenario della storica settembrata iniziata nel lontano 1923.



Proprio per celebrare il centenario l’amministrazione locale, con il sostegno di varie associazioni isolane, tra cui: il Forum dei Giovani di Anacapri, la cooperativa La Sciuscella di Anacapri, l’ ACR, il gruppo folkloristico “Isola di Capri”, l’ associazione L’ Oro di Capri, il gruppo ICA Brother Band e tanti artigiani, residenti e habitué, si é data un gran da fare per addobbare al meglio il borgo e preparare la festa in costume che si inaugurerà domenica 27 sera alle ore 18.30, con una sfilata nel centro di Anacapri che partirà da piazza Caprile.



Sostiene l’assessore Virginia Amabile, motore e nucleo fondante dell’organizzazione dell’evento: “siamo molto felici di accogliere gli ospiti della nostra rituale settembrata anacaprese che é sempre più un fiore all’occhiello di tutto ciò che Anacapri offre sia per la comunità locale che per i nostri graditi ospiti.” - Prosegue Amabile - “ Quest’anno per incentivare una sana concorrenza tra le attività del borgo di Anacapri, l’amministrazione locale ha consegnato un gagliardetto con il logo del centenario della settembrata insieme ad una lettera e un programma delle attività che si terranno lungo tutta l’ultima settimana di agosto e di inizio settembre, per sensibilizzare i commercianti nel realizzare una vetrina a tema centenario.



La settembrata anacaprese nasce come festa dell’uva nel lontano 1923 per celebrare le tradizioni contadine del comune di sopra e subito diventa una passerella per estrosità che vedono incrociare la cultura classica e le avanguardie. Non a caso i futuristi di passaggio sull’isola a inizio secolo, con il beneplacito del sindaco di allora Edwin Cerio, promossero dall’isola teorie molto provocatorie sulla fruizione del paesaggio nel primo convegno del Paesaggio tenbutosi sull'isola (nel lontano 1922). Stili e mode nuove confluiranno così in questa festa di paese che diventerà man mano un’occasione per promuovere nuove tendenze.



I tempi però cambiano e ci si adatta alle nuove esigenze espresse dal tempo, così quest’anno l’amministrazione anacaprese ha fatto produrre un bicchiere biodegradabile con su affisso il logo del centenario della settembrata, che sarà distribuito nelle serate della manifestazione, in linea con la tendenza del comune di sopra isolano nel promuovere pratiche di sostenibilità ambientale.



Nella serata di apertura della manifestazione di domenica 27, dopo l’ apertura dei mercatini dell’artigianato con la sfilata in costume da Caprile si terrà la

degustazione dell’olio novello a Piazza Torre, a cura dell’ Associazione “l’ Oro di Capri”. A pochi metri, presso la Casa Rossa si potrà assistere alla rappresentazione dal titolo “Lo Sposalizio anacaprese” a cura della Cooperativa “La Sciuscella di Anacapri”. A seguire in Piazza San Nicola una degustazione di zeppoline a cura delle massaie locali. In piazza A. Diaz “Il 1923 incontra il 2023”, una notte anni 20 sulle note di Clarissa Ferrigno e Daniela Rocchi cui seguirà in Piazza E. Cerio “La Nascita della Settembrata” a cura del Forum dei Giovani di Anacapri con la partecipazione straordinaria di Mario Staiano, Marian Sbeglia e Umberto Zamuner. Si proseguirà con la music band Utopia all’ingresso della Mediateca Cacace. Il percorso si concluderà presso il Bar Grotta Azzurra di Anacapri con la “Festa dell’Uva” a cura di giovani ospiti di Anacapri e tantissimi figuranti in costume.



Le attività della Settembrata proseguiranno per tutta la settimana fino a domenica 3 settembre con giochi, laboratori, musiche, concorsi d’ arte, mercatini di artigianato, percorsi nella natura, meditazioni yoga e percorsi enogastronomici.



Ha sottolineato l’assessore Amabile: “Ci terrei a ringraziare in particolar modo le nostre sarte di Anacapri: Anna Vinaccia, Anna Maria Cariddi, Anna Mazzarella, Anna Maria Palmieri, Maria Rosaria Scarpato, Agnese De Angelis, Immacolata Federico e Amelia De Martino che hanno lavorato gratuitamente in tutti questi giorni di preparazione per confezionare gli abiti di tutti i figuranti, nella sartoria allestita temporaneamente nei locali della scuola elementare di Anacapri.

Un grazie particolare va poi a tutto il personale degli uffici comunali, l’Anacapri Servizi, La squadra esterna, I Vigili urbani e tutti gli amici e i volontari che con tanta passione, e disponibilità si adoperano alla riuscita di questo meraviglioso evento.”