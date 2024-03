Massa Lubrense, nuova vita a Monte San Costanzo: saranno piantati 14mila alberi

Parte il piano per la riforestazione del monte San Costanzo, a Massa Lubrense. Seicentomila euro per piantare nuovi alberi sulla montagna che sovrasta la baia di Nerano. Saranno in totale 14mila le essenze che troveranno posto nell’area.

Saranno piantumati castagno, acero campestre, pioppo nero, sorbo, olmo, frassino, orniello, carpino, ontano napoletano, roverella, leccio, acero, castagno. Molto più variegata la scelta degli arbusti perenni da impiantare: biancospini, rosa canina, mirto,alloro, pungitopo, corbezzolo.