Capri Senza Barriere: ecco le Paralimpiche di danza

Il teatro del Grand Hotel Quisisana è stata la location ideale per ospitare “La Notte delle Stelle Paralimpiche" l’evento di ballo che si è avvalso del patrocinio del Comune di Capri e del CIP Campania organizzato dall’associazione benefica Capri Senza Barriere sotto la guida del Presidente Michele Lembo.

La serata che ha visto danzare Raggianti, nei loro abiti smaglianti, nella presentazione dell'evento, il ballerino di Ballando con le Stelle Simone Di Pasquale e il Maestro Gabriele Cretoso dell'Associazione sportiva dilettantistica Gabry Dance, che ha curato nei minimi dettagli e particolari l'esibizione degli atleti.

Ed al termine dello spettacolo, alla presenza del Sindaco della città di Capri, Marino Lembo, dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Capri Salvatore Ciuccio, dell'Assessore al Comune di Anacapri Manuela Schiano, sono scesi per esibirsi in pista, tutti insieme, uniti con Gianluigi Lembo accompagnato dal chitarrista Michele dell'Anema e Core, in un percorso di sport senza barriere, nell'ottica solidale della condivisione e dell'eguaglianza sostanziale.

Toccante è stata la dichiarazione del Presidente di Capri Senza Barriere, Michele Lembo che da anni è impegnato sull’isola per eliminare le ogni diversità e le tante barriere anche invisibili che impediscono a giovani e meno giovani di vivere la normalità.

Al termine della serata il Presidente nel ringraziare coloro che hanno supportato l’evento dal Grand Hotel Quisisana con il General Manager Adalberto Cuomo, la sua vice Marisa Zanichelli, dal Rotary Club Isola di Capri, nella persona del Presidente Maria Teresa Stile e dal Rotary Club Forte dei Marmi, nella persona del Presidente Andrea Casali, e tutti gli imprenditori che hanno supportato la manifestazione a favore dei disabili capresi e non.

Nel concludere l’evento di quest’anno il Presidente Michele Lembo ha dichiarato: “ Il 2023 è stato un anno importante per l’Associazione Capri Senza Barriere. Dopo gli anni difficili di pandemia, l’Associazione, ha ingranato la quarta per completare numerosi progetti di inclusione sociale. In sinergia con enti ed associazioni, abbiamo portato avanti un nutrito calendario di attività: dall’udienza col Santo Padre, all’evento Capri Danza Sport Inclusione; da Insieme con Gioia al giro dell’isola a nuoto. Oltre all’organizzazione eventi e la facilitazione di momenti di aggregazione, ci siamo dedicati all’assistenza delle persone con disabilità, incluso l’accompagnamento con carrozzina e la gestione delle carrozzine motorizzate. Insomma, è un anno ricco di progetti e di lavoro al servizio delle persone con disabilità che vivono sull’isola, ma anche a favore degli ospiti. Siamo particolarmente orgogliosi della nostra attività e ringraziamo tutti coloro che continuano a sostenerci con affetto e generosità”. Così si è conclusa la settimana che apre la stagione autunnale a Capri con la Kermesse di danza “La Notte delle Stelle”.