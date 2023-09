Quattro Giornate di Napoli, alla Fondazione Valenzi: «Italo Calvino. Letteratura e arte della Resistenza»

Nell'incontro "Italo Calvino. Letteratura e arte della Resistenza" in programma nella sala Litza Cittanova Valenzi della Fondazione Valenzi, dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare e sindaco di Napoli, sabato 30 settembre dalle ore 11, interverranno, con la moderazione del giornalista Ugo Cundari, il docente di letteratura italiana, Matteo Palumbo, e lo storico dell'arte Sandro Morachioli. Sono previste letture a cura dell'associazione "A voce alta".



Sarà un'occasione per sottolineare il ruolo che arte e letteratura possono svolgere per costruire una coscienza democratica e antifascista nelle giovani generazioni.

Si accenderà un riflettore sul monumento dedicato alle Quattro giornate di Napoli, conosciuto anche come Monumento dello Scugnizzo, che da un paio di anni è tornato alla sua collocazione originaria in piazza della Repubblica. Il suo autore Marino Mazzacurati è stato definito lo “scultore della Resistenza”.

Per l'amicizia che li ha legati Mazzacurati ha fatto dono a Maurizio Valenzi dei bozzetti d'autore in bronzo, completi dei calchi in gesso.

I bozzetti sono oggi esposti nella mostra della Collezione Valenzi e potranno essere ammirati dal pubblico presente all'evento.