Villa di Donato più vicina e accessibile: nuove formule e tanti appuntamenti

Villa di Donato svela gli innumerevoli riflessi di un calendario caleidoscopico: giunta al nono anno di regolare apertura al pubblico (tranne nel periodo della pandemia), e sede di spettacoli a cadenza settimanale dal 2015 ad oggi (con generi e offerte che possano intrigare fasce di pubblico eterogenee per età, gusti, interessi), diventa ancora più vicina alla Città, con nuove iniziative che mirano a rendere il Borgo di Sant’Eframo raggiungibile ‘in un batter d’ali’, polmone sempre più attivo e connesso ad istituzioni e luoghi più noti:

In primis il servizio di ‘Bussino per Villa di Donato’, in occasione degli spettacoli (servizio su prenotazione), pick – uo in centro, dal Liceo Umberto (su via Carducci) alle ore 19.15.

Il medesimo bussino, a fine spettacolo, riporta al Liceo Umberto (contributo richiesto euro 10, prenotazioni@villadidonato.it).

Il momento conviviale precede lo spettacolo.

I sapori della casa accolgono gli ospiti dall’apertura della Villa (alle ore 20.00), fino ad inizio dello spettacolo (alle ore 21.00).

Quasi tutti gli spettacoli sono stati concepiti come atti unici, senza intervallo, e di una durata variabile, di circa un’ora, secondo i più recenti indici di gradimento internazionali.

Molte sono le proposte, sotto forma di Lectio Concertata, o guide all’ascolto, o momenti atti ad agevolare la fruizione di testi di teatro (con Discussant), per offrire chiavi di lettura, diacroniche e sincroniche, uno sguardo sul processo creativo o le poetiche antistanti, ed ancora sessioni di musica d’insieme e di laboratorio, con i ragazzi di Villa di Donato (VdD) Next Generation, giunta alla seconda edizione, e con i giovani cameristi di Avos Project.

Molte le formule di abbonamento per ogni rassegna e numerose le agevolazioni per gli under25.

Le serate sono all’insegna di un’accoglienza informale e sull’amicizia.

Le parole d’ordine di quest’anno sono state: accessibilità, inclusione, intersezione di contenuti e di generi, grande attenzione ai giovani.

«Nove anni di ricerca, di aperture, di sperimentazioni, di incontri con gli Artisti, di laboratori, di nuovi format, ideati appositamente da e per Villa di Donato» afferma Patrizia de Mennato, padrona di casa, ideatrice di Live in Villa di Donato

«E la Villa ora può vantare una delle stagioni più ricche, per tutti i generi rappresentati, non solo in termini di quantità di spettacoli, ma per la cura artistica riversata, e poi formulata ad hoc dagli Artisti, sempre generosi, dai più noti, ai più giovani».

Questa stagione è il risultato dell’impegno di una squadra, che da anni, senza riserve, mette in campo energie, creatività, risorse, dedizione, per animare Villa di Donato e permetterne quante più aperture possibili.