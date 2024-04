Cosa fare a Napoli nel weekend: tutti gli eventi dal 19 al 21 aprile

Teatro

«Scusate l'equivoco» al Teatro La Perla

Domenica 21 aprile, alle 18.30, nel teatro La Perla in via Nuova Agnano 35 in scena “Scusate l'equivoco”, commedia scritta, diretta e interpretata da Davide Aiello con la compagnia Soggetti Smarriti.

«Boomer - Un Papà sul sofà» Paolo Caiazzo al Teatro CortéSe

Risate assicurate da questa sera fino a domenica 21 aprile al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, dove sarà di scena Paolo Caiazzo con lo spettacolo «Boomer - Un Papà sul sofà». Scritta e diretta dallo stesso Caiazzo accompagnato in palcoscenico da Nicola Pavese e Daniele Ciniglio, la commedia si snoda sulle vicende del personaggio Daniele che chiede alla sua famiglia di provincia di trasferirsi a Napoli per frequentare e concentrarsi sugli studi universitari.

«La Traviata» l'opera di Verdi in scena al Politeama di Napoli

Domenica 21 aprile alle18 al Politeama di Napoli appuntamento con “La Traviata” del Sicilia Classica Festival. L’opera di Verdi sarà in scena con la regia di Lorenzo Lenzi e un cast di calibro internazionale come il soprano Desirée Rancatore nel ruolo di Violetta, il tenore Francesco Castoro nel ruolo di Alfredo Germont, il baritono Giovanni Palminteri in quello di Giorgio Germont, tutti noti per spiccate capacità vocali e sceniche.

«La principessa troiana Cassandra» al Teatro Elicantropo di Napoli

La principessa troiana Cassandra di Christa Wolf, con Cecilia Lupoli e la regia di Carlo Cerciello, ritorna in scena da sabato 20 aprile 2024, alle ore 20.30 (in replica fino a domenica 5 maggio) al Teatro Elicantropo di Napoli. Il racconto allude, attraverso la funzione sacerdotale e il dono della veggenza, all’arte (e alla responsabilità) dello scrivere oggi, quando l’estetica classica è definitivamente consumata dai sussulti irrazionalistici dei poteri che ci governano e da una ratio che ha generato gli strumenti perché il genere umano si autodistrugga.

«Cirano deve morire» rime taglienti al Teatro Bellini

Al Teatro Bellini, dal 16 al 21 aprile, “Cirano deve morire”, adattamento del Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, di Leonardo Manzan, Rocco Placidi, con Paola Giannini, Alessandro Bay Rossi, Giusto Cucchiarini. Uno spettacolo concerto con testi e musiche originali che trasforma la poesia di fine ’800 in feroci versi rap. Rime taglienti e ritmo indiavolato affrontano in modo implacabile il tema della finzione attraverso il racconto di uno dei più famosi triangoli d’amore della storia del teatro. Due amici e la donna di cui entrambi si innamorano.

«La sosta, confessione di una prostituta» in scena a Piazza Forcella

“La sosta, confessione di una prostituta” è un progetto teatrale complesso, crudo, reso difficile dalla sua apparente semplicità. La regista Georgia de’ Conno scrive la sosta a partire da un racconto di Tiziana Beato, e reciterà come protagonista l’attrice e doppiatrice romana Selene D’Alessandro. In scena a Piazza Forcella, spazio comunale di via Vicaria Vecchia a Napoli, venerdì 19 aprile alle 21.

«La Sciantosa» in scena Serena Autieri al Teatro Cilea

Penultimo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli, di scena la straordinaria Serena Autieri in “La Sciantosa” un one-woman show in scena dal 18 al 21 Aprile. “Come facette mammeta”, “I’ te vurria vasà”, “A tazz’ e cafè”: i più famosi brani della tradizione partenopea suonati e cantati dal vivo in uno spettacolo un po’ cafè chantant un po’ one woman show scritto da Vicenzo Incenzo.

«Fine pena: ora» in scena lo spettacolo di Simone Schinocca al Nest

«In questo spettacolo si parla di mondi diversi, opposti, che trovano un punto di incontro. È un testo che parla di possibilità, di libertà, di mare, amore, solitudine, smarrimento, muri e che, a tratti, possiede anche fili di ironia. E si fa portavoce di una domanda forte: oggi, per una società che si appella del titolo di civile, ha ancora senso parlare di ergastolo?».

Queste le parole di Simone Schinocca, regista dello spettacolo “Fine pena: ora”, una corrispondenza lunga 34 anni tra un ergastolano e il giudice che l’ha condannato, in scena al Nest di via Bernardino Martirano a Napoli, il prossimo 20 e 21 aprile 2024.

«Dall’altra parte. 2+2=?» spettacolo di D'errico al Teatro Nuovo di Napoli

Marian Diamond, neuroscienziata e professoressa della University of California, ha dimostrato che il 50/75% dei neuroni viene perso durante lo sviluppo prenatale e si continuano a perdere neuroni lungo tutto l’arco della vita. Dalla lettura di questo studio Emanuele D’Errico, regista, autore e uno dei tre attori in scena, con Dario Rea e Francesco Roccasecca, ha dato vita al racconto scenico “Dall’altra parte. 2+2=?”, in scena sabato 20 aprile alle ore 19.00, con replica domenica 21, al Teatro Nuovo di Napoli.

«La serva padrona» in scena alle Officine San Carlo

Arriva in scena alle Officine San Carlo, il prossimo venerdì 19 e sabato 20 aprile, una rielaborazione de “La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi, riscritta in versione elettronica. La serva padrona rappresenta il genere del comico in musica nella sua massima espressione e fioritura. Il testo di Gennaro Antonio Federico offrì a Pergolesi l'occasione di un capolavoro di equilibrio tra vivacità dialogica e proporzione formale, realismo e stilizzazione, grottesco caricaturale e sottili ombreggiature psicologiche.

Massimo Masiello «Fa rivivere Viviani» al Teatro cerca Casa

Sabato 20 aprile alle 18 Il Teatro cerca Casa ospita lo spettacolo dedicato a Raffaele Viviani scritto e interpretato da Massimo Masiello, accompagnato da Luigi Tirozzi. La messinscena è in programma nel salotto del direttore artistico Manlio Santanelli. Masiello fa rivivere Viviani autore e uomo di scena, attraverso una carrellata di personaggi, che compongono il suo complesso universo teatrale.

Musica

«I Sentieri selvaggi» si esibiscono al Museo Darwin – Dohrn di Napoli

«Può la musica contemporanea conquistare il grande pubblico?» È la sfida che 27 anni fa ha lanciato il collettivo di musicisti Sentieri selvaggi. Una scommessa ancora valida che si rinnova venerdì 19 aprile alle ore 20 al Museo Darwin – Dohrn di Napoli. Il concerto fa parte della rassegna “I Concerti dell’Acquario” organizzata dall’associazione Maggio della Musica. Il Trio di Sentieri selvaggi presenterà un programma site specific pensato, cioè, per gli spazi suggestivi del Museo del Mare, da qui il titolo del concerto, denso di riferimenti anche letterari: Di Balene e Altre Storie.

«Sacrum et profanum» il concerto al Conservatorio San Pietro a Majella

Laudi spirituali, mottetti ma anche notturni e canzoni popolari come “Cielito lindo” e “Funiculì, funiculà”: si intitola “Sacrum et profanum” il concerto che venerdì 19 aprile animerà la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella a cura di Franceso Gesualdi proponendo un originale percorso strumentistico dedicato alla fisarmonica.

«Walking in the ‘900» il duo di pianisti Miroirs al teatro Diana di Napoli

Sono i pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, ovvero il duo Miroirs, i protagonisti del concerto dal titolo, “Walking in the ‘900” al teatro Diana di Napoli, nell’ambito della rassegna Classica Diciassette & Trenta diretta da Guglielmo Mirra.

ll concerto, che si svolgerà venerdì 19 aprile alle 17,30, è un excursus per piano a quattro mani che ha già ricevuto il plauso internazionale.

«Musica Libera Tutti» il concerto per la primavera a Scampia

Quarto e ultimo appuntamento per la rassegna Musica Libera Tutti dell'Associazione Aquas di Scampia nell’ambito delle iniziative di “Napoli città della Musica”. Tema del concerto sono le “Note di primavera”, per celebrare in musica l’arrivo della bella stagione e la riscoperta dello stare insieme. Diversamente dagli incontri precedenti, questo concerto si svolgerà nella chiesa di Santa Maria della Speranza (via Ghisleri 5, a Scampia) alle 18:30. L'ingresso è gratuito.

«Il Tasso Barbasso e altre storie»: appuntamento nella Villa Floridiana

Domenica 21 Aprile alle ore 11 al Teatrino di Verzura della Villa Floridiana avrà luogo lo spettacolo “Il Tasso Barbasso e altre storie”. Si tratta di un concerto vocale e strumentale incentrato su composizioni profane del Rinascimento. In particolare sarà possibile ascoltare la villanella napoletana, un genere compositivo, brillante e spesso allusivo, che nacque proprio a Napoli nel 1500 per poi diffondersi in tutta Italia.

«I Virtuosi di Sansevero»: concerto nella Cappella del Tesoro di San Gennaro

Venerdì 19 aprile alle 19.30, nella suggestiva Cappella del Tesoro di San Gennaro in via Duomo, è in programma il nuovo concerto dei Virtuosi di Sansevero promosso dalla Fondazione Napolitano in collaborazione con la Deputazione della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro, nell'ambito della rassegna di punta della Fondazione Napolitano che si svolge nei luoghi d'arte di Napoli.

Eventi

«Cinemozioni» educazione al cinema a Chiaiano

Nuovo appuntamento a Chiaiano, venerdì 19 e sabato 20 aprile all’auditorium dell’istituto “Giovanni XXIII – Aliotta” di Chiaiano diretto da Maria Vorzillo, con il progetto di educazione al cinema: “Cinemozioni: uno sguardo oltre la realtà”. Saranno proiettati una serie di film che affrontano e raccontano le diverse forme di violenza. Il Cineforum si configura come un cinema civico, che ha lo scopo di contribuire alla crescita locale anche come occasione partecipativa e inclusiva delle famiglie del territorio.

«Settimana Made in Italy» gli studenti celebrano la cultura classica

Spettacoli teatrali, musica, letture recitate, persino un monopoli ispirato ai monumenti cittadini in lingua inglese, celebreranno la cultura classica. Il 19 e il 20 aprile, si svolgerà inoltre l'XI “certamen vergilianum neapolitanum”, gara di Latino che vedrà coinvolti gli studenti di 13 licei italiani, tra cui il Mamiani di Roma e il Dante Alighieri di Ravenna. Gli appuntamenti, aperti a tutti, genitori e appassionati, si svolgeranno dalle 18 alle 23 nella sede di via San Sebastiano e parteciperanno gli studenti del Liceo Vittorio Emanuele II-Garibaldi, guidato dalla dirigente Stefania Colicelli.

«Notte al liceo» porte aperte del liceo classico Plinio Seniore

Il 19 aprile dalle 18 alle 24 porte aperte al liceo classico Plinio Seniore per la “Notte nazionale del liceo classico”. Un evento che negli anni è divenuto un appuntamento culturale per liceali vecchi e nuovi anche sul territorio stabiese che festeggia la decima edizione con la dirigente Fortunella Santaniello. Manifestazione che quest'anno si arricchisce dell'esposizione del presunto cranio di Plinio il vecchio conservato dall'Accademia di arte sanitaria di Roma.

«30 anni di cinema a Ponticelli» appuntamento al Cinema Astra

Appuntamento per venerdì 19 aprile al Cinema Astra: alle ore 19 ci sarà «30 anni di cinema a Ponticelli» (Italia, 2022, 48’) di Isabella Mari, un viaggio indietro nel tempo per ripercorrere, con intensi materiali d’archivio, la storia ultratrentennale dell’impegno sociale e culturale proprio di Arci Movie attraverso la settima arte a Ponticelli.

Si prosegue alle 21 con la prima napoletana di “Tempo d’attesa” (Italia, 2023, 75’) di Claudia Brignone che accende la luce sull’originale esperienza dell’associazione Terra Prena che opera a Napoli per accompagnare le donne al parto in comunità.

«Desina» il Festival dedicato alla Grafica e alle Culture Visive

Torna a Napoli Desina il Festival Indipendente dedicato alla Grafica e alle Culture Visive che si svolgerà dal 18 al 21 aprile 2024. Desina, che nasce aperto e gratuito, si rivolge alla ricca e vivace comunità dei progettisti grafici e dei creativi, ai giovani talenti in via di formazione, ma anche a un pubblico più ampio e generico, interessato alle culture visive. Il tema scelto quest’anno che sarà il filo conduttore dei vari eventi è: Blur

La mostra «iMPRONTE&fORME» al Museopossibile ArteContemporanea

Il 19 aprile, dalle 18:30 alle 21:30, l’animata e suggestiva cornice del Museopossibile ArteContemporanea con sede nei seminterrati del Seminario Vescovile in via della Repubblica a Nola, darà libero accesso al pubblico per la mostra d’arte collettiva iMPRONTE&fORME. Curata dallo storico e critico d’arte Carmela Di Maro con un allestimento ad anello, in Ringkomposition.