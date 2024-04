Al Rama Beach evento in memoria del DJ Frankie Knuckles: il padre dell'house music

Domenica 5 maggio dalle 11.00 del mattino, al Rama Beach Via di Varcaturo, si terrà l’evento dedicato al “Padrino della House Music” Frankie Knuckles.

Al tributo, fortemente voluto da Frankie Knuckles Foundation e Angels of Love, Radioclub91 sarà media partner. Il 5 maggio sarà l’occasione per celebrare la vita e l’eredità musicale del DJ di fama internazionale ma anche l’occasione per condividere delle ore in una location mozzafiato in cui oltre ad uno spazio esposizione allestito dalla FKF, è prevista un’area bambini organizzata in sicurezza e zone food and beverage per ogni esigenza.

Durante la giornata numerosi gli ospiti che da New York City, Chicago e Londra saranno presenti per suonare in suo ricordo.

Tanti già gli aneddoti regalati dai protagonisti della line-up, durante la conferenza stampa tenutasi al Gold Tower Lifestyle Hotel, alla quale sono intervenuti in streaming Frederick Dunson, presidente della Fondazione di Frankie Knuckles, Robert Owens, Terry Hunter, Ralphie Dee, Eric Kupper & Paul Shapiro (live performer) con un focus su Whistle Song. Presenti a dettagliare l'evento Alex Serafini, primo manager italiano di Frankie Knuckles e Maurizio Luise, fondatore degli Angels of Love, oltre a due resident DJ che presenzieranno il 5 Dapuleo e DJ Plumae, oltre che Flavio Greco in rappresentanza del Rama Beach, struttura ospitante.

Maurizio Luise, fondatore di Angels of Love, ha dichiarato: «Al di là del fatto che è stato un riferimento e un’icona per tutti noi del settore è stata anche una bellissima persona. Per il tributo ci saranno nomi di persone che raramente sono venute in italia; ci sarà Nicky Siano, considerato uno dei pionieri della dance music, e tanti altri dj dalla fama internazionale che difficilmente torneranno contemporaneamente a Napoli; anche per questo è un evento unico».

Alex Serafini, primo manager italiano di Knuckles l’ha definito una persona molto umile, ha raccontato del suo talento e professionalità. Sulla rarità dell’evento del 5 maggio in cui si riuniranno grandi dj e artisti internazionali ha aggiunto: «Questo è un altro piccolo miracolo che ha fatto lui dall’alto perché vi assicuro che non è facile trovare date libere lo stesso giorno su artisti che lavorano in tutto il mondo e farli venire in un contesto di questo tipo perché trovare gli accordi con i management è molto difficile; in questo caso loro si sono resi disponibili in prima persona sorpassando la parte dell’attività manageriale. Due anni fa ho pensato che Frankie dovesse essere onorato in modo speciale, l’ho proposto alla Fondazione poi a Maurizio Luise. Lui è partito in quinta. Quello che io ho fatto oltreoceano lui l’ha fatto qua a Napoli trovando il locale, il Rama Beach, voi, come partnership. Spero che non sia la solita serata dove si va solo per la musica e per i dj ma per stare bene insieme».

Frankie Knuckles, definito The Godfather of House Music, nacque nel South Bronx a New York City il 18 gennaio 1955. Dopo le prime esperienze come Dj nei Club di Manhattan decise di affrontare una nuova sfida trasferendosi a Chicago dove gli venne proposta la residenza in questo nuovo locale, il leggendario Warehouse. Suonando al Warehouse, Frankie si rese conto che le persone incominciano ad essere stanche della Disco Music e del Garage, è li che ebbe l'intuizione di iniziare a produrre e suonare una musica più sostenuta con i ritmi e i suoni messi a disposizione dalle nuove tecnologie creando così quel suono che ancora oggi, grazie a Frankie, viene definito House Music.

Il Warehouse a quasi quarant’anni dalla chiusura, attivo come club dal 1977 al 1982, è stato nominato monumento di interesse nazionale dal consiglio comunale della città dell’Illinois e grazie a questo provvedimento, il palazzo di tre piani che si trova al 206 di South Jefferson Street, è protetto da eventuali proposte di alterazione o demolizione.

Nel 2004 il consiglio comunale di Chicago, ha dichiarato formalmente il 25 agosto come il “Frankie Knuckles Day”; celebrazione fortemente sostenuta dal futuro presidente degli Stati Uniti Barack Obama, all'epoca senatore dello stato dell'Illinois. Morì prematuramente il 31 marzo 2014 a Chicago.

