Borrelli e Ritrovato, a Napoli un racconto al ritmo di tango

Un racconto al ritmo di tango. Nello spettacolo tutto al femminile in programma domani, sabato 11 maggio, al Complesso Monastico di Santa Maria in Gerusalemme, scritto e interpretato dall’attrice e autrice Nina Borrelli sulle musiche classiche ed originali eseguite dalla compositrice Maria Grazia Ritrovato, le parole si muovono sulla cadenza struggente e sensuale della musica nata tra l’Argentina e l’Uruguay.

In questo “concerto recitato”, che sarà ospitato nella Sala Longo del complesso cinquecentesco noto come monastero «delle Trentatrè» per il numero di monache che potevano esservi accolte, il testo si intreccia con la partitura in un impasto fatto di amore e passione, tra ricordi, aneddoti e riflessioni che sfociano nella danza e diventano una sola cosa con le esecuzioni di Albeniz, Bottero-Schreirer, Cobian, Gardel, Mora, Piazzolla, Weill e della stessa Ritrovato.

Il reading musicale “Basta un tango. Concerto in un racconto”, che è parte della rassegna “Parole Note”, organizzata da l’Antro delle Trentatrè Onlus, dall’Associazione Culturale Napoli Jazz Club e dall’Associazione New Around Midnight con la direzione artistica di Michele Solipano, avrà inizio alle 20.30 e sarà l'occasione per celebrare Maria Grazia Ritrovato, recente vincitrice del premio New York Movie Awards - Gold Award Original Song per la migliore colonna sonora originale, vinto con il cortometraggio “Conquering a new world - Abbesc’ ‘a rena" di Cristiano Esposito e sarà preceduto a partire dalle 19.30 da una degustazione di vini offerta da alcune aziende del territorio.

Biglietti in vendita presso tutte le prevendite abituali, info e prenotazioni ai numeri 328 6690842; 081 7611221; 081 5568054; 081 5564726; 081.5519188 e su www.vivaticket.com e www.azzurroservice.net.