Grande successo della Notte Bianca ad Anacapri

Anacapri in festa dal tramonto fino all’alba per la terza edizione della Notte Bianca.

Un evento che richiama ogni anno il popolo della notta, centinaia e centinai di persone che vogliono divertirsi in allegria dando negli angoli più suggestivi del centro storico, dove l'Ascom di Anacapri che da tre anni con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Anacapri organizza la manifestazione, ha fatto allestire nei punti strategici come la Casa Rossa, via Orlandi, Piazza Vittoria, Piazza Cerio mini concerti, esibizioni artistiche, sfilate con abiti a tema, bande musicali d'epoca e di stile moderno, tableau vivant e dj set.

La manifestazione ancora una volta si è avvalsa dell’aiuto e del supporto di sponsor tecnici come la Fx-treme di Paolo Caiazzo, Capri Sound System e Jab Capri. Hanno partecipato per l intrattenimento musicale Rosaria de Gregorio e Sara Lionetti, Roberta Pollio e Fabio Stravato, la band Los Truffaldinos, l’Underground dj family, l Associazione Capri in Arte, le boutique anacapresi Da Geny,Kontiki, L Ago Magico, L Angolo di Silvy, Grakko Fashion e Boutique Beatrice.

Si ringraziano tutti i partecipanti che hanno aderito a titolo completamente gratuito, tutte le attività del territorio che hanno prolungato l’orario di apertura, ristoranti e bar che hanno allietato la passeggiata del Centro Storico, La Cooperativa La Sciuscella per l apertura serale del Museo Casa Rossa.

Un team affiatato di persone che rappresentano il top dell'imprenditoria e del commercio anacaprese che ogni hanno organizzano la notte bianca per i residenti e gli ospiti che scelgono Anacapri come meta privilegiata di vacanza. All'alba e al termine della lunga notte la leader dei commercianti anacapresi Gelsomina Maresca ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'ottima riuscita dell'evento che ormai è entrato a pieno titolo nel cartellone estivo delle feste anacapresi.