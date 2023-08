San Sebastiano al Vesuvio, all'Arena Agorà in anteprima nazionale il film «Rossosperanza»

Nell’arena di Agorà arriva, in anteprima nazionale, “Rossosperanza”, il nuovo film di Annarita Zambrano prodotto da MadEntartaiment di Luciano Stella con Rai Cinema. Tanti gli eventi ancora previsti ad agosto: il recital di Lalla Esposito, la serata finale di Aria Film Festival, il festival di corti ambientali, e lo spettacolo di Gianfranco Gallo.

Dopo la breve pausa estiva riprende, a tutto cinema, la programmazione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio la manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club che gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Nell’arena del Parco Urbano di via Panoramica Fellapane, il 22 agosto ore 21,15, ci sarà la proiezione di “Vicini di casa” regia Paolo Costella con, tra gli altri, Claudio Bisio, Valentina Lodovini e Vittoria Puccini. A seguire, mercoledì 23 agosto, in anteprima nazionale, arriva il film “Rossosperanza” di Annarita Zambrano ospite della serata insieme al produttore Luciano Stella.

Presentato in anteprima in Concorso al 76mo Festival di Locarno (2023), Rossoperanza che uscirà nelle sale italiane il 24 agosto 2023, è ambientato verso la fine degli anni Ottanta in una lussuosa villa adibita a istituto di riabilitazione per giovani con difficoltà. Qui Zena, una ragazza di sedici anni, incontra alcuni suoi coetanei, Alfonso, Vittoriano e Marzia, con cui stringe amicizia. Tutti loro provengono da una famiglia facoltosa e benestante, ma soprattutto ognuno di loro ha in comune un'unica e scioccante verità: si ritrovano lì perché sono ritenuti colpevoli di qualcosa di orribile. Nel cast: Margherita Morellini, Leonardo Giuliani, Ludovica Rubino, Luca Varone, Daniela Marra, Andrea Sartoretti, Antonio Zavatteri, Claudia Zanella, Rolando Ravello.

Rossosperanza è prodotto da Mad Entertainment, TS Productions, Minerva Pictures, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Lazio e distribuito da Fandango.

Il programma di eventi di agosto 2023 di Agorà San Sebastiano prevede poi, a seguire: venerdì 25 agosto il recital “Smile” con Lalla Esposito; domenica 27 la serata finale di Aria Film Festival, il festival di corti ambientali con la direzione artistica di Alex Marano; mercoledì 30 agosto lo spettacolo di Gianfranco Gallo.

PROGRAMMA Agosto 2023 seconda parte

22 agosto film “Vicini di casa” regia P.

23 agosto evento anteprima film RossoSperanza

24 agosto film “L’immensità” regia E. Crialese

25 agosto evento Lalla Esposito in Smile - recital

26 agosto film “Il sol dell’avvenire” regia N. Moretti

27 agosto evento Aria film festival serata finale

29 agosto film “Io sono l’abisso” regia D. Carrisi

30 agosto evento Gianfranco Gallo

31 agosto film “Bones and all” regia L. Guadagnino

PROGRAMMA Settembre 2023

1 settembre film “Rapito” regia M. Bellocchio

2 settembre film “Il primo giorno della mia vita” regia P. Genovese

3 settembre

EVENTO FINALE

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15

Agorà Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano