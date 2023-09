Agorà San Sebastiano al Vesuvio, l'anteprima nazionale del film “Uomini da Marciapiede” per l'ultima serata

La seconda edizione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio si conclude con una grande serata finale, domenica 3 settembre 2023 alle 21,15. Il Parco urbano di via Panoramica Fellapane ospiterà l’anteprima nazionale del film comico “Uomini da marciapiede” con la regia di Francesco Albanese che interverrà sul palco insieme all’attore Herbert Ballerina (biglietto 3,50 euro).

“Uomini da marciapiede”, è una commedia comica che racconta, durante gli Europei di calcio 2021, la storia di un gruppetto di squattrinati che per sbarcare il lunario si mette a fare il mestiere più antico del mondo. Ma un piano in apparenza facile si trasformerà in una vicenda paradossale. Nel cast, insieme a Francesco Albanese, Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Clementino, Serena Grandi, Francesca Tizzano, Rocío Muñoz Morales, Ilaria Spada, Francesco Pannofino, Marco Mazzoli.

La seconda edizione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio chiude i battenti con un bilancio più che positivo: oltre 12mila spettatori in poco più di 2 mesi di programmazione. Gli 8mila gli spettatori per il cinema uniti ai 3400 per il teatro e 1200 per la musica testimoniano il successo della manifestazione organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club col sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023. Tanti gli ospiti che hanno calcato il palcoscenico di Agorà in questa seconda edizione: Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo, il maestro Carlo Morelli, Marco Lanzuise, Salvatore Turco e Rosario Verde con la banda di Ultimo Stadio, Lino D’Angiò con Alan De Luca e il professor Colella, Musicanti Ensamble di Massimo Colasanti ,Paolo Caiazzo, Nick The Nightfly e Simona Bencini, Chiara Civello, Joe Barbieri, Ciro Ceruti, Elisabetta Serio con Javier Girotto, Gianfranco Gallo, Eduardo Tartaglia e Veronica Mazza, l’anteprima di Rossosperanza e tutti i protagonisti dell’Aria Film Fest diretto da Alex Marano con Le Ebbanesis e Vincenzo Comunale.

«Il successo di questa seconda edizione di Agorà è frutto di un lavoro sinergico che ha coinvolto tutti, dagli organizzatori ai soggetti istituzionali che hanno offerto il loro contributo alla rassegna: il Comune di San Sebastiano, la Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania. Tengo inoltre a sottolineare come Agorà rappresenti la fase conclusiva della 44esima edizione della Rassegna del Verde 2023 che è iniziata a maggio con il coinvolgimento delle scuole ed è proseguita a giugno con le associazioni del territorio e poi con gli appuntamenti di Agorà e con l’Aria Film Fest», ha dichiarato Giuseppe Panico, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Months). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Info: agorasansebastiano@gmail.com