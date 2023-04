Benevento, l'omaggio di Libera agli eroi Delcogliano, Iermano e Della Ratta

Domani ricorrerà l’anniversario dell'uccisione di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano. Come ogni anno, il coordinamento di Libera Benevento scende in campo con una serie di iniziative per ricordare il loro sacrificio e conservarne la memoria. A partire dalle 9, e per tutta la giornata, si ripeterà l'appuntamento «Un fiore per Aldo e Raffaele», nell’ambito del quale la cittadinanza è invitata a depositare un fiore presso la stele in memoria di Delcogliano e Iermano presente presso la villa comunale di Benevento.

Alle 16, si terrà la premiazione della settima edizione del Premio artistico letterario in memoria di Delcogliano e Iermano, che ha coinvolto diversi istituti scolastici del territorio nel produrre materiali artistico e letterario capaci di testimoniare la memoria di Aldo e Raffaele e, al tempo stesso, di perseverarne l’impegno. La premiazione avrà luogo presso l’Unifortunato in via Raffaele Delcogliano. Poi ci sarà un momento commemorativo nel giardino dell’ateneo. La giornata si concluderà alle 20, presso la parrocchia «Santissima Addolorata» di Benevento, con un momento di memoria che diventa preghiera a cura dell’Azione Cattolica parrocchiale.

Riflettori puntati anche sulla memoria dell'appuntato dei carabinieri Tiziano Della Ratta, che perse la vita esattamente 10 anni fa, per sventare una rapina nel territorio di Maddaloni. La memoria di Tiziano verrà celebrata, come ogni anno, domani mattina nella sua Sant'Agata de' Goti con una cerimonia alla quale parteciperà anche una delegazione del coordinamento provinciale di Libera insieme al presidio territoriale.