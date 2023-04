Mastella deposita corona di fiori in ricordo di Delcogliano e Iermano

Al via le iniziative per la memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, uccisi Il 27 aprile del 1982, a Napoli, in un agguato terroristico ad opera dalle Brigate Rosse. Come ogni anno a organizzare la giornata della memoria il coordinamento provinciale di Libera.

Questa mattina il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha deposto una corona floreale davanti alla stele che in Villa comunale commemora il sacrificio di Delcogliano e Iermano.

Alla cerimonia hanno preso parte in rappresentanza della Prefettura, il viceprefetto Patrizia Vicari, il vicesindaco Francesco De Pierro, il presidente del Consiglio comunale Renato Parente e il comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco.

«Benevento non dimentica Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano. Alla famiglia di Raffaele mi unisce un legame affettivo pregevole che dagli anni giovanili è rimasto inalterato. Quell’atroce delitto è monito ancora valido e ricorda a tutti noi come le porte della politica debbano restare sempre sbarrate alla tossina della violenza, attraverso il rispetto sacrale per le ragioni dell’altro», ha evidenziato a margine della cerimonia il sindaco Clemente Mastella.

La lunga giornata proseguirà poi alle 16, quando all'università Giustino Fortunato, sita proprio in via Delcogliano, ci sarà la premiazione della settima edizione del Premio artistico letterario in cui sono coinvolti diversi istituti scolastici del territorio. Farà seguito un momento commemorativo nel giardino della struttura. La commemorazione si concluderà alle 20 nella chiesa della SS. Addolorata, con un momento di riflessione e di memoria che diventa preghiera, con l’aiuto dell’azione cattolica parrocchiale.