Benevento, Mastella avvisa: «Sulla rete del 118 per ora nessuna decisione»

Dopo la battaglia dei sindaci e delle comunità per le quali è prevista la demedicalizzazione delle ambulanze del 118, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha avuto un primo colloquio con il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe, sulla questione della rete 118 e del riassetto sul territorio provinciale dell'apparato delle ambulanze medicalizzate e delle automediche.

«Il direttore generale dell'Asl Benevento mi ha garantito che non è stata assunta nessuna decisione e che dunque circolano soltanto ipotesi non confermate», spiega il sindaco di Benevento e presidente del Comitato di rappresentanza dei sindaci dell'Asl Benevento, Clemente Mastella. «Non appena il piano di riorganizzazione sarà definito, provvederò alla convocazione di una sessione del Comitato di rappresentanza per discutere con il direttore Volpe e condividere le soluzioni più utili e adeguate per tutte le aree del territorio provinciale».

Sulla riorganizzazione della rete di emergenza sanitaria sul territorio è intervenuto anche il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera. «Non possiamo nascondere le nostre ansie condividendo in toto quelle dei sindaci e confermiamo le nostre preoccupazioni rispetto a quello che ci appare essere un ridimensionamento nelle prestazioni del 118. Nei prossimi giorni sentirò il direttore generale Volpe per meglio capire le problematiche e le eventuali risposte a garanzia del territorio e del diritto alla salute dei cittadini dell’intera provincia».