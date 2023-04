Allerta meteo a Benevento, le raccomandazioni di Mastella

Il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, segnala maltempo per la giornata di domani e lunedì. In particolare è segnalata la probabilità di temporali, accompagnati da possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento. Ecco perchè il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha diramato un avviso per avverse condizioni metereologiche.

Nel dispositivo, in sintesi, il primo cittadino esorta anche i beneventani ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza dunque ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pianterreno, principalmente se lungo arterie stradali notoriamente interessate da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento, raccomanda di staccare subito l’energia elettrica.

Inoltre Mastella avvisa di procedere con molta cautela, in caso di necessità di attraversamento in auto di un sottopasso stradaleverificandone la praticabilità e, in caso contrario, di darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico e idraulico.

Raccomanda, inoltre, di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento. Invita infine ancora ad usare accortezza negli spostamenti.