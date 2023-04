Si alla collaborazione con Anci Campania per il servizio civile

La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato l’accordo di collaborazione in materia di servizio civile con Anci Campania. Un'intesa importante che darà l'oppurtunità per il 2023 a ventiquattro ragazzi di entrare in contatto con il mondo del lavoro attraverso progetti specifici come Campania Sicura, Comunità Solidale, Biblioteca per tutti.

Il Comune di Benevento accoglierà, così, 24 volontari. Sei verranno utilizzati per il progetto Rilancio Campania, sei per il progetto Comunità Solidale, sei per quello Biblioteca per tutti, e infine altri sei per il progetto Campania Sicura. I ragazzi selezionati presteranno servizio per un anno presso il Comune di Benevento e rafforzando l'operatività della macchina amministrativa.

«Uno schema sperimentato e collaudato – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Carmen Coppola – poiché consente al Comune di utilizzare, con costi modici, risorse umane impegnandole su progetti specifici: per il 2023 ventiquattro ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi con il mondo del lavoro. Il provvedimento approvato quest’oggi mette le basi per ripetere lo stesso modulo, efficace, anche per l’annualità 2024».