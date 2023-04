Terremoto a Benevento, l'epicentro a contrada San Chirico

Lieve scossa di terremoto questa mattina intorno alle 10 a Benevento. I sismografi dell'Ingv hanno registrato il movimento tellurico di magnitudo 2.1 della scala Richter ad una profindità di 10 km. L'epicentro in città, a 3 km dallazona Nord - Ovest, tra Benevento e Pietrelcina, a poca distanza da contrada San Chirico, alle porte del capoluogo sannita.

Nonostante l'entità dell'evento e la profondità, la scossa non sembra essere stato avvertito dalla popolazione e finora non si registrano danni a persone o cose. A seguito del sisma, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto in via precauzionale un sopralluogo tecnico presso le scuole di proprietà comunale. Il compito di eseguire tali verifiche è stato demandato al dirigente Settore Lavori pubblici, Antonio Iadicicco.