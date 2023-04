La statua della Madonna delle Grazie in processione al San Pio

Dopo 24 anni, l'ultima volta nel lontano 1999, la statua della Madonna delle Grazie torna all'ospedale San Pio di Benevento in un evento straordinario ed emozionante per il personale medico e per i pazienti della struttura ospedaliera del capoluogo sannita. La manifestazione rientra nelle celebrazioni del 300° anniversario dell'incoronazione della patrona del Sannio e per l'occasione i padiglioni della struttura ospedaliera saranno allestiti con drappeggi celesti.

La Peregrinatio in onore della Madonna si snoderà lungo i viali del San Pio sabato 29 aprile, a partire dalle 17.30, e sarà guidata con canti e preghiere dal cappellano dell'azienda ospedeliera, Fra Angelo Carfora, dai Frati Minori del Sannio - Irpinia e dai sacerdoti diocesani. «Un evento che allieta e dona speranza agli infermi - afferma il cappellano Carfora - Abbiamo bisogno di affidarci alla Vergine Maria. Sarà un intenso momento di preghiera per tutti».

«Siamo felici di vivere questo momento di fede e preghiera nella nostra azienda ospedaliera - dichiara il direttore generale del San Pio, Maria Morgante - Sarà un momento importante perchè avvicinerà il personale medico e paramedico ai pazienti e agli ammalati».