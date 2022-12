Pronto soccorso San Pio: «Accessi in aumento ma situazione sotto controllo»

Dopo il caso denunciato di sei ambulanze su dodici rimaste ferme a causa di un intasamento del pronto soccorso dell’ospedale San Pio, arriva la replica dei vertici del nosocomio del capoluogo sannita. «Molti i codici rossi ai quali sono state immediatamente prestate le cure del caso - spiegano in una nota stampa - Va sottolineato che circa il 70% dei pazienti che si recano in pronto soccorso è affetto da patologie che non necessitano di cure ospedaliere, poiché questo super afflusso è dovuto anche al diffondersi di sindromi influenzali e parainfluenzali».

«Il ricorso eccessivo al pronto soccorso per ogni evenienza è un’abitudine difficile da sradicare – afferma il manager Maria Morgante – L’operatività del nostro Pronto Soccorso è sempre eccellente. Il sovraffollamento è il problema principale del sistema emergenza-urgenza nazionale, fenomeno endemico che può essere ricondotto ad una emergenza stagionale. La situazione viene costantemente monitorata dalla direzione generale, assicurando le cure del caso a tutti gli utenti».