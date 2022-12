Ingorghi e code di auto anche ieri con momenti di grande criticità nella zona alta e in via del Pomerio. Traffico quasi in tilt per l'intensificarsi della circolazione legata al periodo pre-natalizio, ma anche per la concomitanza di cantieri aperti che determinano rallentamenti e disagi come in piazza Bissolati e via Nenni. In aggiunta c'è la questione della potatura dei pinus pinea in corso sul viale Atlantici. Un intervento che comporta il blocco totale della circolazione fino alle 17. In particolare all'apertura di scuole e uffici e per la pausa pranzo, in quella zona, il traffico è semi-paralizzato. Una situazione che preoccupa considerato che si associa alla storica criticità di via San Vito, via Meomartini, via Porta Rufina, via Posillipo, che in questi giorni registreranno afflussi più cospicui.

A parte gli automobilisti, ad alzare la voce, sono gli operatori commerciali. «Per questo primo Natale di normalità dopo il Covid - dice Eugenio Travaglione - non possiamo competere anche con problemi di traffico che scoraggiano le persone a muoversi, specie per negozi come il mio ubicati al centro. I lavori si potevano fare in altri momenti». Dal suo canto Giovanna Pinto, titolare di un'attività al centro commerciale Buonvento, denuncia: «Il problema è che tanti clienti mi chiamano e dicono che vanno altrove ad acquistare perché per arrivare da noi c'è sempre fila. Così si rischiano posti di lavoro».

L'assessore Attilio Cappa spiega i motivi della scelta comunale. «Siamo stati sollecitati dal settore Ambiente - dice - a predisporre il dispositivo di traffico considerato che avevano ricevuto la richiesta dell'Ispettorato fitosanitario di procedere alla potatura con massima urgenza. Per questo i tecnici hanno ritenuto di procedere prima dell'inizio delle festività. Questi lavori non si possono eseguire nelle ore notturne, non ci sarebbe sicurezza. Ma i lavori stanno procedendo con massima speditezza. Proprio oggi (ieri, ndr) ho fatto un sopralluogo con l'assessore Rosa e rilevato che la ditta è arrivata all'altezza del seminario e forse a breve il viale sarà riaperto. La chiusura provoca disagi ma le polemiche violente non sono giustificate. Il problema c'è ma salvaguardare i pini è nell'interesse di tutti». Per gli altri lavori Cappa ha fatto una precisazione. «Per via Nenni c'è un progetto che volevamo concludere entro la fine anno. La concomitanza è dovuta anche a vincoli di bilancio (determina di affidamento entro l'anno solare) e disponibilità delle imprese a eseguire i lavori celermente».

Dura la posizione dell'opposizione a palazzo Mosti. «In realtà - dice Rosetta De Stasio - si assiste ancora una volta a una totale disorganizzazione. La mano destra che non sa cosa fa la sinistra. Se è vero che erano programmati i lavori per la potatura dei pini, evidentemente potevamo essere prorogati di qualche giorno i lavori d'inizio della rotonda su via Nenni. Specie per viale Atlantici è un dramma. Ovviamente questo è aggravato dal fatto che siamo in periodo prenatalizio e ciò non aiuta il commercio».