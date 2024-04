Affidati al termine delle procedure di gara d’appalto due importanti i lavori sulla strada provinciale 109 «Vitulanese». Lo comunica il presidente della Provincia Nino Lombardi. I lavori e le opere che sono in via di realizzazione sono necessari a risolvere i problemi creati da una frana in territorio di Cautano e per consentire l’attraversamento in sicurezza della Carovana rosa del Giro d’Italia che interesserà un tratto della stessa

arteria.

APPROFONDIMENTI Rischio idrogeologico e tutela del territorio, fondi per 15 Comuni Benevento, per il nuovo anno scolastico già pronto il turnover: si «svuotano» 200 posti Benevento, «sfida possibile», appello dei vescovi per le aree interne

Per la messa in sicurezza del tratto franato all’altezza del cimitero di Cautano è prevista una spesa di 370mila euro. L’opera è particolarmente attesa dalla popolazione di Cautano e la risoluzione del problema causato da un imponente smottamento è stata possibile «grazie ad una forte interlocuzione istituzionale del sindaco Alessandro Gisoldi e della sua amministrazione con la Provincia».

Altri 373mila euro sarano investiti per la ristrutturazione e la sistemazione di altri tratti del piano viabile. Sono peraltro in corso di affidamento, come ha comunicato lo stesso presidente Lombardi, altri interventi sulle strade provinciali attraversate dal Giro d’Italia: le procedure concluse saranno al più presto rese note.