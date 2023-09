Piazza Duomo, Pasquariello: «Evento imprevedibile, primi a riqualificare l'area»

«Nessun segnale o indizio lasciava presagire, anche minimamente, il pericolo di un cedimento di parti dell'edificio di Piazza Duomo. Si è trattato di un evento da ascrivere al canone dell'imprevedibilità. Stamane l'amministrazione ha disposto che una ditta effettuasse un sopralluogo per monitorare l'edificio ed adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti». Lo comunica l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello a proposito della caduta di una lastra di marmo a piazza Duomo.

«Al ragazzo ferito - incalza l'assessore -, fortunatamente lievemente, va la vicinanza del sindaco Mastella e di tutta l'amministrazone comunale.

Respingiamo con fermezza però tentativi di speculazione politica che appaiono ingenerosi e pretestuosi. Chi scrive, pur rispettando massimamente le idee che ciascuno può avere sul destino dell'area nodale in questione, rivendica con orgoglio la partecipazione a quel momento di vivacità urbanistica che culminò con il concorso di progettazione vinto dagli architetti Gabetti ed Isola. Così come è indiscutibile che chi ha provveduto ad una prima riqualificazione dell'area dopo anni di degrado ed incuria è l'amministrazione Mastella».

Poi l'assessore incalza: «Chi ha rimosso l'orribile gru da quel sito, è l'amministrazione Mastella. Abbiamo sistemato i marciapiedi e reso quell'area transitabile per i pedoni. Siamo perfettamente consapevoli che il lavoro su piazza Duomo è agli inizi, ma nessuno cada dalle nuvole perché è noto che su quell'area si trascinano da anni alcune criticità di tipo giuridico e burocratico di cui occorre obbligatoriamente tenere conto. Benevento, grazie all'idea progettuale di quest'esecutivo, è tra le città vincitrici del bando "Italia City Branding", promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Con il finanziamento ottenuto per la progettazione (circa 700.000 euro) predisporremo lo studio di fattibilità rafforzato che servirà per cercare di intercettare (mediante la procedura del project financing) le risorse volte a completare la riqualificazione di quest'importante area della città», conclude Pasquariello.