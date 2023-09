Lastra di marmo sfiora ragazzo, Mastella: «Abbattere struttura»

"Bisogna abbatterlo il 'mamozio'. O abbatterlo o ricostruirlo. E' l'unica cosa! Non so chi l'abbia fatto prima, non vorrei che la colpa ricada su chi oggi amministra".

Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, riferendosi alla lastra di marmo che ieri sera si è staccata dall'eterna incompiuta situata a piazza Duomo sfiorando un ragazzo di 30 anni che, per fortuna, non ha riportato ferite gravi.

"Spero che il ragazzo non si sia fatto nulla" ha aggiunto il primo cittadino.