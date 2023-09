Ex scuola San Modesto, si punta a realizzare alloggi Erp

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato stamane la candidatura - a valere sulle risorse assegnate alla Regione Campania dalla legge 154 del 2018 (Messa in sicurezza degli edifici e del territorio) - del progetto di recupero e riuso dell'edificio ex scuola San Modesto in via Firenze per la realizzazione di ventisei alloggi Erp, con annessa riqualificazione degli spazi esterni.

Il costo complessivo dell'intervento, per cui si punta ad intercettare le risorse, ammonta a cinque milioni di euro.